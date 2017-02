Pablo Pichel optará a presidir el PP para "construir sobre lo hecho, sin tirar nada"

Pablo Pichel será el tercer candidato el liza al congreso regional del PP. Tras unos días intensos de llamadas y consultas ha decidido dar el paso y disputar la dirección del partido en Asturias a la actual presidenta, Mercedes Fernández y a la responsable de la junta local de Avilés, Carmen Rodríguez Maniega, que ha decidido presentar alegaciones técnicas al reglamento del congreso, un movimiento puesto en tela de juicio ayer por Luis Venta Cueli, el secretario de organización.

Pablo Álvarez Pichel tenía de plazo hasta el sábado de la próxima semana para tomar una decisión pero ha deshojado la margarita y ha aceptado ser el candidato que pretende superar la dinámica tradicional de enfrentamientos en el seno del PP asturiano. "Aspiramos a mejorar la organización. Queremos construir sobre lo hecho, no pretendemos destruir ni tirar nada", argumentan desde la Tercera Vía, que desde un principio buscó un candidato muy diferente a Mercedes Fernández y Carmen Maniega, una persona joven, con experiencia de partido y que no hubiera quemado en refriegas internas.

El ovetense Pichel, que en la actualidad es vicesecretario de Presidencia y Relaciones Institucionales en la ejecutiva de Mercedes Fernández, se ajustaba ese perfil, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA el pasado miércoles. Finalmente ha aceptado encabezar esa candidatura alternativa. Fue asesor del grupo parlamentario popular en la anterior legislatura y, tras ser cesado en ese puesto de confianza, decidió centrarse en su actividad profesional, arquitecto técnico, que compagina con el sector de I+D+i. Ha sido dirigente Nuevas Generaciones, donde compartió tareas de responsabilidad con valores emergentes en el PP nacional como Pablo Casado y Andrea Levy. Entre los objetivos de su candidatura está lograr un partido "permeable" a la sociedad y revitalizar la conexión de las juntas locales con la dirección regional.

Mientras tanto, Carmen Rodríguez Maniega anunció que impugnará el reglamento del congreso regional al considerar que no se ajusta al texto aprobado en el cónclave nacional. "Cuando se entra ahí las intenciones no son buenas; a lo mejor, es que no hay ninguna oportunidad de ganar", replicó Luis Venta, el secretario de organización.