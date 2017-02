Gabino de Lorenzo llama a la unidad del PP ante el próximo Congreso

"Las candidaturas demuestran que el partido está vivo, pero hay que partir de la unidad", ha asegurado esta mañana el Delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, durante la visita del director general de la Policía, Germán López, a las instalaciones policiales de Buenavista. De Lorenzo ha asegurado que, como Delegado del Gobierno, no puede inmiscuirse en cuestiones políticas de la región, y negó haber dado su respaldo a alguna de las candidaturas que están sonando, incluso la suya propia. "No me voy a presentar como candidato", ha asegurado, con cierto humor.

Hace un año, Gabino de Lorenzo se mostraba más partidario de candidaturas alternativas a Mercedes Fernández, e incluso lanzaba flores al exalcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, indicando que estaba sobradamente preparado para presidir el partido en Asturias. Hace pocos días admitió que quizá se había equivocado con esas declaraciones.