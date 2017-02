"El informe sobre la mochila de Vallecas del 11-M no tiene nada de novedoso", asegura el director general de la Policía

"El informe sobre la mochila de Vallecas del 11-M no contiene nada de novedoso", ha asegurado esta mañana en Oviedo el director general de la Policía, Germán López Iglesias, quien no obstante, ha asegurado que el documento se ha entregado al fiscal de la Audiencia Nacional por si advirtiese algún aspecto relevante. La Fiscalía ya ha indicado que no reabrirá el caso de los atentados de Madrid, que causaron la muerte de 192 personas, a la luz de este informe, uno de los tres que el anterior director adjunto operativo de la Policía dijo, tras dejar el cargo, que existían y que no se habían transmitido al juez o al fiscal. Los otros dos hacen referencia al caso Marta del Castillo y al "Faisán".

López se ha reunido con el equipo del Jefe Superior de Policía, Ignacio José Díaz Salazar, en las instalaciones policiales de Buenavista. Los agentes asturianos han transmitido al director general su preocupación por la escasez de plantilla. López ha indicado que se hará un esfuerzo para complatarla, pero no será fácil. De hecho puso un horizonte de cuatro o cinco años para que las plantillas estén completas. Por el momento, indicó, el esfuerzo se centra en cubrir las bajas que quedan por jubilación.

Respecto a los últimos asaltos a la valla de Ceuta, Germán López indicó que se están estudiando medidas para normalizar la situación.