La Audiencia obliga a Villa a declarar, ya que la jueza tiene que valorar cómo está

Doble varapalo de la Audiencia Provincial a José Ángel Fernández Villa, que tendrá que declarar ante la magistrada Simonet Quelle Coto, que instruye la querella del SOMA contra su exsecretario general. La sección tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo ha rechazado dos recursos presentados por la defensa del exsindicalista, por considerarlos sin fundamento alguno y responder solo al derecho a recurrir, "sin más". La Audiencia avala las decisiones tomadas por la jueza Quelle Coto, quien ordenó la declaración del investigado en base al examen neurológico realizado por el doctor Alfredo Robles Bayón. La Audiencia sostiene que Villa tiene que declarar porque esa es la obligación del investigado según la ley y porque, aun cuando sufra una enfermedad mental, tal como sostiene la defensa de Villa, corresponde a la jueza valorar en persona en qué estado se encuentra, por el principio de inmediación.

La jueza Quelle Coto deberá establecer ahora una nueva fecha para la declaración de Fernández Villa, algo que podría ocurrir en un plazo muy breve. Sin embargo, dada la trayectoria del caso, es muy posible que se presente un nuevo recurso o se produzca una nueva maniobra dilatoria por parte de Villa para evitar tener que comparecer. Villa está acusado por el SOMA de apropiarse de 420.000 euros. El sindicato también imputa al exgerente de su fundación Infide, Pedro Castillejo, de apropiarse de otros 70.000 euros.

La defensa de Villa impugnó el examen realizado por el doctor Robles Bayón, al considerar que no se había recabado el consentimiento informado del exsindicalista y se realizó sin presencia de un neurólogo de confianza de la defensa. También impugnó el auto que establecía la comparecencia de Villa al entender que no se habían tenido en cuenta los informes de un neurólogo y un psiquiatra presentados por la defensa, y según los cuales, el exsindicalista no estaba en condiciones de declarar.