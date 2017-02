El director de la Policía prevé que las plantillas estén al completo en 4 o 5 años

Las plantillas de la Policía no estarán completas hasta dentro de cuatro o cinco años, según indicó ayer el director general, Germán López Iglesias, que se reunió con el equipo del Jefe Superior de Asturias, Ignacio José Díaz Salazar, en las instalaciones de Buenavista, en Oviedo, tras visitar la Comisaría de Gijón, para conocer la situación y necesidades del cuerpo en la región, entre las que se encuentra la escasez de agentes. López aseguró que, hasta que puedan completarse las plantillas, los esfuerzos se centran en reponer las plazas que queden vacantes por jubilaciones. "Este año se ha cubierto la tasa de reposición, y han entrado cerca 3.000 agentes, pero completar las plantillas no será fácil. Intentaremos que cada año se vaya cubriendo un 10 o un 15 por ciento del déficit de agentes", aseguró. Según indicó, la plantilla de la Policía en Asturias está al 82 por ciento, un porcentaje similar al resto de España. El objetivo es incrementarlas con los años hasta el 90 o 95 por ciento.

Respecto al incremento de los robos en viviendas evidenciado por las estadísticas del último trimestre, López Iglesias indicó que este repunte no es "preocupante". "Los actos vandálicos de este tipo han ido a la baja en España desde 2012, y también en Asturias, que tiene la segunda tasa de criminalidad más baja de España", indicó el director general, natural de la región más segura, Extremadura. "Tenemos los límites tan bajos que cualquier subida se nota mucho, pero yo diría que no se preocupen, porque la Policía está haciendo su trabajo. En algún momento podemos tener un repunte debido a pandillas que van de una región a otra y se quedan actuando quince días. No les quepa la menor duda de que la Policía trata de detenerles, pero qué duda cabe que cuando ya han hecho su mal", justificó.

López no pudo dar una razón exclusiva que explique los bajos niveles de delincuencia en Asturias. "Todo influye. Es verdad que el menor tránsito de gente, la menor presencia de gente de fuera pueden influir, también la eficacia de las fuerzas policiales. La gente asturiana colabora mucho con la Justicia y no se mete en líos de ningún tipo", indicó.

En cuanto a los últimos asaltos a la valla de Ceuta, dos en tres días, López Iglesias indicó: "Llevábamos mucho tiempo sin percances de este tipo. Es difícil sostener a un colectivo cuando se te pone enfrente, no es fácil de retener. Vamos a reunirnos entre hoy (por ayer) y mañana (por hoy) para ver qué medidas supletorias se pueden tomar a las que ya están marcha", aseguró.

Visita a las instalaciones

El director general recorrió las instalaciones policiales de Buenavista, donde pudo echar un vistazo a las últimas adquisiciones de la Jefatura Superior, como los furgones de la IX Unidad de Intervención Policial, que cuentan con mayor espacio para los agentes y para el material antidisturbios. Los furgones son más eficientes de cara a los frecuentes desplazamientos de esta unidad integrada por 95 policías, que no solo se emplea para disolver manifestaciones violentas, sino para realizar patrullas antiterroristas y controles para localizar explosivos, armas, drogas o trata de personas.

López Iglesias también departió con los agentes Antonio García y Gloria Rodríguez, que ayudaron el pasado viernes al parto de una vecina de Avilés, tras un pequeño accidente en las inmediaciones de la Comisaría. También se detuvo largo y tendido con tres agentes que descuellan en atletismo y piragüismo. Se trata de la maratoniana Verónica Pérez, del piragüista Álvaro Fernández Fiuza, ganador del Sella, el campeón olímpico Saúl Craviotto, los tres en la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía en Asturias.