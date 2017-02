Lastra: "El compromiso de Pedro Sánchez con el carbón nacional es claro"

La diputada del PSOE en el Congreso por Asturias e integrante del equipo de Pedro Sánchez, Adriana Lastra, ha publicado en las redes sociales un texto en el que recalca que "el compromiso (de Pedro Sánchez) con las cuencas mineras y el carbón nacional" fue "claro" en su época como secretario general del PSOE y "lo es ahora".

Responde así a las críticas recibidas por el documento programático de Pedro Sánchez, titulado "Por una nueva socialdemocracia", en el que el aspirante a liderar el PSOE señala el compromiso de "aumentar la eficiencia energética y afrontar el cambio del modo de producción de energía desde fuentes que utilizan los combustibles fósiles a fuentes renovables".

Lastra enumera algunas iniciativas presentadas en el Congreso y el Senado con Pedro Sánchez al frente del PSOE. "en defensa y apoyo del sector". "Desde ese momento (el ´derrocamiento de Pedro Sánchez´, como dice la gestora) en ninguna de las dos Cámaras se ha vuelto a oír la voz del PSOE hablando de minería", ha señalado Lastra en un texto publicado en su página de Facebook.

La diputada socialista asegura que Pedro Sánchez "ha sido el único Secretario General del PSOE que se ha reunido en varias ocasiones con los sindicatos mineros para hablar de la problemática del sector". Y que con él al frente, el PSOE "fue el único partido de ámbito estatal" que firmó el documento de apoyo al sector pactado entre sindicatos mineros y patronal.



El "derrocamiento"

"El 'derrocamiento' de Pedro Sánchez no sólo le ha causado daños a este partido sino que, como no podía ser de otro modo, también a importantes sectores económicos y a los trabajadores que los integran", prosigue la diputada. Y afirma que la gestora facilitó que gobierne "el partido responsable del desmantelamiento de un sector fundamental y estratégico para nuestro país como es el sector minero y no dejamos de lamentarlo".

"El único enemigo del carbón es la derecha", asegura Lastra, que concluye convocando a los afiliados al acto del próximo domingo en memoria del fundador del SOMA, Manuel Llaneza, "defendiendo su memoria y, con ella, el futuro de las comarcas mineras".