El Gobierno asturiano traza "líneas rojas" al plan de Sánchez para Cataluña

El Gobierno asturiano traza "líneas rojas" al plan de Pedro Sánchez para Cataluña. El Principado no está por la labor de que Cataluña obtenga concesiones en la negociación de la financiación autonómica ni en materia de inversiones en infraestructuras que sirvan de contrapeso a la amenaza independentista. El portavoz del Gobierno regional, Guillermo Martínez, avanzó que Asturias mantendrá una posición "clara, nítida y firme" para que el futuro modelo de financiación autonómica "atienda las necesidades reales de cada comunidad autónoma", sin que entren en ese debate otro tipo de consideraciones.

El exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez, que vuelve ahora a competir por el liderato nacional del PSOE, ha incluido en su documento "Por una nueva socialdemocracia" propuestas específicas para Cataluña, que pasan por más dinero en la revisión del sistema de financiación y una mejora de sus infraestructuras.

El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, eludió entrar en polémica sobre las iniciativas que plantee Sánchez de cara al proceso interno del PSOE, pero dejó claro que las posturas del Gobierno asturiano están muy distantes de las que defiende el exsecretario general socialista. "No vamos a opinar sobre las posiciones de cada uno de los precandidatos", manifestó Martínez, que, sin embargo, acto seguido, detalló el criterio que defiende el Principado ante la reforma del sistema de financiación autonómica: " El acuerdo debe estar vinculado a las necesidades reales de cada autonomía en función del coste de la prestación de servicios". El portavoz del Ejecutivo asturiano recalcó que "no aceptaremos ningún otro apriorismo para ninguna comunidad autónoma, según el cual una región pueda recibir más o menos, por razones diferentes que no tengan que ver con el coste de los servicios".

El cupo vasco

El Principado mantiene asimismo su posición favorable a la revisión del cálculo de los cupos vasco y navarro, después de que la Red de Investigadores en Financiación Autonómica (RIFDE), haya sugerido la incorporación de las autonomías forales a la financiación del mecanismo de nivelación interterritorial. "Nuestra postura está clara. Defendemos el Concierto; otra cosa es el resultado final con el cupo. No discutimos el cupo, que es constitucional, pero sí su cálculo", argumentó el portavoz del Principado.

Guillermo Martínez también discrepó de que la inversión estatal en infraestructuras pueda ser moneda de cambio frente al independentismo catalán. Pedro Sánchez aboga en su programa para las primarias del PSOE por "el reequilibrio de la dimensión territorial de la inversión pública". El Gobierno regional "no pide que se reequilibre más sino que el Gobierno de España atienda las infraestructuras en nuestra comunidad autónoma", señaló Martínez, quien añadió que en los últimos años "Asturias está a la cola del país en inversión pública estatal. En todo caso, pediríamos el reequilibrio a la inversa, que se atiendan las necesidades de nuestra comunidad autónoma, que son muchas".

El portavoz del Ejecutivo asturiano anduvo con mucho cuidado para evitar que sus palabras y valoraciones pudieran ser analizadas en clave de primarias del PSOE y, advirtió de antemano, que su mensaje tenía como destino el debate abierto sobre la prioridad al Eje del Mediterráneo. "Nosotros no estamos en confrontación con otras inversiones que se puedan desarrollar en otras partes del país. Pero no vamos a renunciar a que se acometan en nuestra comunidad las importantes actuaciones que todavía están sin ejecutar y que son muy necesarias. Y tampoco vamos a consentir que el Noroccidente de España quede discriminado", concluyó, categórico, el consejero de Presidencia.

Guillermo Martínez llamó la atención sobre el amplio respaldo obtenido en la región para reivindicar ante el Gobierno central la culminación de infraestructuras como la Variante de Pajares, la Autovía del Suroccidente, las cercanías ferroviarias o proyectos vinculados a grandes ejes europeos.

"Ya tenemos el apoyo de 17 organizaciones sociales y el lunes negociaremos con los grupos políticos", precisó Martínez, quien anunció que el Principado será "firme y contundente" para reclamar al Gobierno central que defienda en Europa los proyectos que tengan carácter transnacional.