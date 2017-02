La jueza cita a Villa para el día 7 so pena de arresto y sin posibilidad de suspensión

La pugna de José Ángel Fernández Villa por no declarar llega a un punto culminante. La jueza Simonet Quelle Coto, titular del Juzgado número 2 de Oviedo -que instruye la querella del SOMA contra su exsecretario general por apropiación de 420.000 euros-, ha vuelto a citar a Villa, esta vez para el próximo 7 de marzo a las 10 de la mañana. Si no acude, la jueza advierte de que "la orden de comparecencia podrá convertirse en una orden de detención", y que no servirá la presentación de un nuevo recurso (y ya serían doce) para suspender la declaración. Sin embargo, nada más conocerse la nueva citación, la letrada de Villa, Ana García Boto, solicitó la suspensión de la comparecencia, aduciendo que tiene un juicio en la Audiencia Provincial el mismo día y a la misma hora.

La decisión de la jueza Quelle Coto de llamar a declarar a Villa llega después de que la sección tercera de la Audiencia rechazase dos recursos presentados por el exsindicalista, por considerarlos sin fundamento alguno y única expresión del derecho a recurrir, "sin más". La Audiencia avala las decisiones tomadas por la instructora de la querella del SOMA, quien ordenó la declaración del investigado en base al examen neurológico realizado por el doctor Alfredo Robles, quien considera que Villa exagera su estado y puede declarar bajo determinadas condiciones. Para el neurólogo, el deterioro cognitivo de Villa no le impide recordar si se apropió de dinero.

La defensa de Villa impugnó el examen realizado por el doctor Robles, al considerar que no se había recabado el consentimiento informado del exsindicalista, que éste se realizó pese a un recurso presentado ante la Audiencia y porque no estuvo presente un neurólogo de confianza. También se quejó de que la jueza solicitase la declaración sin tomar en cuenta los informes de un neurólogo y un psiquiatra, que postulan el archivo del caso porque Villa no está condiciones de declarar.