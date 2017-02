Podemos y Foro dejan el pacto por las infraestructuras que lidera el Principado

El gran pacto por las infraestructuras que lidera el Gobierno regional y que ha concitado el apoyo de patronales y sindicatos naufraga en aguas políticas. Podemos y Foro escenificaron ayer su rechazo a una iniciativa de la que el PP nunca participó y en la que solo quedan ahora Ciudadanos e Izquierda Unida (IU). La coalición ve posibilidades de llegar a un acuerdo, según indicó su diputado Ovidio Zapico, tras la reunión celebrada ayer en la sede de la Consejería de Infraestructuras del Principado. Ciudadanos, por su parte, lamenta que en el documento presentado por la consejera Belén Fernández no se incluya ninguna de sus propuestas, pero permanecerá "a la espera" hasta que el Gobierno remita un nuevo texto "en dos días".

Emilio León y Héctor Piernavieja, parlamentarios regionales y representantes de Podemos, abandonaron la reunión antes de que concluyese, dejando claro su rechazo al documento pactado por el Ejecutivo con empresarios y sindicatos, en el que se recogen las obras que el Principado va a reclamar al Ministerio de Fomento. "Nuestra intención era ir más allá de una carta a los Reyes Magos y hemos comprobado que esa vocación no era compartida, pese a que no estábamos pidiendo ni bombones ni jamones", indicó Piernavieja, quien reiteró que, para su formación, resulta imprescindible la realización de una auditoría para determinar el origen de los multimillonarios sobrecostes en la variante de Pajares o actuaciones para resarcir a los pueblos y vecinos que han resultado perjudicados por esa obra.

Foro Asturias no envió representación alguna al encuentro de ayer, dejando claro que también se sitúa al margen de la iniciativa que dirige la consejera de Infraestructuras, Belén Fernández. Cristina Coto, presidenta de Foro, no esconde su malestar por el hecho de que el Principado no haya aceptado ni una sola de las propuestas de su partido al documento. Además, también se muestra muy crítica con el hecho de que no esté recogida expresamente la apuesta por el ancho internacional en la línea de Alta Velocidad de León a Pola de Lena, incluyendo la Variante.

El abandono de Foro y de Podemos fue duramente criticado ayer mismo por el socialista Nino Torre, diputado nacional asturiano del PSOE. "Podemos se ha levantado de la negociación, como la semana pasada hizo Foro, dejando claro que las tesis de Francisco Álvarez-Cascos condicionan, coordinan y dirigen a Podemos" indicó el parlamentario, para quien "cada día que pasa es más evidente en esta tierra que Podemos y Foro forman una coalición negativa contraria a cualquier tipo de consenso".

Por parte de IU, Ovidio Zapico constató "avances" en la reunión. "El texto que ahora manejamos ha mejorado y se han incorporado mecanismos de control democrático de las obras, con referencias expresas a auditar infraestructuras como la variante de Pajares, restauraciones ambientales y reparaciones de daños sociales y económicos". Además, celebró que se tengan en cuenta aportaciones de IU, como obras de fondos mineros que quedaron sin ejecutar o la conexión de la estación intermodal de Gijón con el Metrotrén.