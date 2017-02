Pichel recurrirá contra su exclusión de la carrera hacia el congreso del PP de Asturias

Pablo Álvarez Pichel recurrirá ante el comité organizador del congreso del PP asturiano contra su exclusión de la carrera por ser precandidato a la presidencia. El aspirante ha detectado "ciertos errores" en la documentación que descarta a algunos de sus avalistas por no estar al corriente de pago de sus cuotas y agotará todas sus opciones de poder optar a la presidencia. Sostiene Pichel que no cuadra la información que le ha remitido la comisión que preside el diputado Ramón García Cañal con la que su candidatura ha recabado de entre los militantes que la han avalado. Según los datos oficiales, le faltan treinta respaldos para alcanzar los noventa requeridos y calcula que unos diez de los que han sido descartados tienen sus cuotas al día y "al menos veinte" han pagado la de 2016. Alegará pues, dice, en aras de la participación, para no vetar el paso a militantes que tienen interés en intervenir en el proceso y que pueden cumplir los requisitos para hacerlo y porque desde el reglamento del congreso se han lanzado en cuanto a las condiciones que habían de cumplir los avalistas "mensajes poco claros y contradictorios" respecto a quién ha pagado las anualidades suficientes para considerarse "al corriente de pago".

"Muchos no sabían hasta cuándo debían ponerse al día", ha dicho esta mañana Pichel antes de lamentar que el PP de Asturias no haya seguido el ejemplo del que pilota en Madrid Cristina Cifuentes, que ha decretado "una amnistía en las cuotas", permitiendo la participación en el proceso congresual a todos los afiliados previo pago de diez euros. Su idea de partido, y por eso recurre, es uno "más abierto, plural, permeable y cercano a los afiliados" que ha de tolerar la máxima participación posible. "No quiero dejar de intentarlo", ha dicho, ni "dejar en la cuneta ninguna expectativa", por lo que ahora mismo hablar de su apoyo a alguna de las dos candidaturas en liza, la de la presidenta, Mercedes Fernández, o la de la líder del partido en Avilés, Carmen Rodríguez Maniega, es "política ficción. No contemplo esa situación", ha remarcado. "Prefiero centrarme en la gente que me ha apoyado".

La pretensión de agotar todas sus posibilidades de presentarse no obsta, mientras tanto, para que Pichel envíe un mensaje integrador acompañado por una advertencia. A su juicio, "el que quiera ver la política en términos de derrotar o vencer se confunde. Para vencer hay que convencer y para convencer hay que seducir. Nosotros buscamos un PP que seduzca, un partido más empático, que se parezca más a Asturias y a los asturianos y prospere este recurso o no, este proyecto, esta idea y esta gente nos vamos a quedar aquí. No es una cuestión finalista, aquí empieza el proyecto", asegura.