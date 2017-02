El PP nacional exige "integración" en Asturias tras el congreso

El PP nacional no quiere líos internos ni riesgos de escisión de cara a la doble cita electoral de 2019. El coordinador general, Fernando Martínez Maillo, advirtió ayer que no hay que "dramatizar" si concurren varias candidaturas al congreso autonómico, como es el caso de Asturias, y que la integración "se tendrá que producir al final" porque el objetivo desde el día después de los cónclaves regionales será prepararon los comicios regionales y locales de 2019.

El mensaje del "número tres" popular llegó justo el mismo día en el que se confirmó que el liderazgo del PP asturiano se dilucidará entre su actual presidenta, Mercedes Fernández, y la de la junta local de Avilés, Carmen Maniega. El comité organizador descabalgó ayer la candidatura de Pablo Pichel porque la mayoría de sus avalistas, 78 sobre un total de 152, no estaban al corriente en el pago de sus cuotas. Pichel, no muy conforme con las respuestas contradictorias sobre los plazos exigidos para estar al corriente de las cuotas, tiene previsto realizar hoy una valoración sobre el proceso previo al congreso. Mercedes Fernández también vio invalidados 532 de sus más de dos mil avales. La gran mayoría de las firmas, 511, fue invalidada porque esos afiliados no estaban al día en el pago de las cuotas como afiliado. La presidenta regional no tuvo sin embrago mayor problema porque el número de firmas válidas que presentó ascendió a 1.483, diez veces más que las que aportó su contrincante, Carmen Rodríguez Maniega, 139 ya que otros 19 fueron invalidados por no estar al día en las cuotas o por no pertenecer a militantes del PP. Ahora los afiliados tienen hasta el día 2 para inscribirse en la votación del día 10.