Los "sanchistas" exigen saber cómo se eligió a los asistentes de Asturias al foro económico del PSOE

Los afines a Pedro Sánchez han cuestionado la elección de los representantes de Asturias en el foro económico que el partido celebró el pasado fin de semana. Los partidarios del exsecretario general, que aspira a volver a liderar el PSOE tras las primarias, han expresado su "malestar" por la designación de los dirigentes asturianos que participaron en la reunión.

"Queremos saber quién decidió y bajo qué criterio que fuesen esas personas", indicó un portavoz del colectivo, que recalcó que esta decisión "no fue tomada por un comité autonómico ni tampoco por la comisión ejecutiva".

Los "sanchistas" no dudan de la capacidad de quienes acudieron por Asturias al foro organizado por la gestora que preside Javier Fernández, pero sí criticaron que "no se tuviera en cuenta" a personas afines a Pedro Sánchez "con igual capacidad".

"No entramos ya a valorar el hecho de que los redactores del documento a debate fuesen elegidos sin tener en cuenta otras sensibilidades en el partido", ha asegurado el mismo portavoz, que consideró "preocupante" que mientras que "el debate en el partido pretende ampliar la participación de militantes, alcaldes y concejales", la gestora decida ceñir la participación en los órganos que marcarán el rumbo del próximo congreso del partido a sus afines.

Por todo ello, los "sanchistas" exigen conocer de la dirección de la Federacion Socialista Asturiana cuál fue el criterio de designación de los participantes en el foro económico.