Easyjet deja en tierra en Londres a una familia asturiana pese a que tenía billetes

Una familia asturiana, integrada por un matrimonio y su hija, vivió una auténtica pesadilla este fin de semana en la terminal londinense de Stansted. Y es que los responsables de un vuelo de Easyjet a Asturias les denegaron el acceso al avión, pese a que contaban con billetes para ese servicio, habían pasado los preceptivos controles de seguridad y tenían toda la documentación en regla. "No nos dieron ni la más mínima explicación; dijeron que no podíamos subir al avión y no se movieron de ahí", explican los afectados.

Ante la imposibilidad de volar con Easyjet, los asturianos no tuvieron más remedio que comprar tres billetes de Ryanair para viajar a Madrid, donde alquilaron un coche para llegar a la región.

Según el testimonio de los afectados, los responsables de Easyjet denegaron el acceso al avión a más pasajeros que, como ellos, tenían billetes para la ruta de Asturias. Entre ellos hay una familia Navarra que se había desplazado en coche a Santiago del Monte para volar a Londres.