"El PP tiene pánico de defender los intereses de Asturias ante Rajoy", afirma el Principado

El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno del Principado ha puesto el fracaso de la vertiente política del gran pacto por las infraestructuras en el debe de "otras fuerzas políticas que huyen del entendimiento pese a que en otras comunidades demuestran su capacidad de pacto para mejorar sus comunicaciones". Guillermo Martínez ha valorado como "un éxito" el asentimiento de diecisiete asociaciones, incluidas la patronal y los sindicatos, a su estrategia de demanda ante el Gobierno central de los grandes equipamientos pendientes y ha lamentado que ese acuerdo social carezca de "su reflejo político" por la actitud de los demás.

Martínez ha excluido expresamente la actitud "constructiva y exigente de IU" y ha asegurado que "los demás han aducido pretextos para no sumarse al acuerdo". Se refirió en particular al PP, sin sorpresas por su parte ante la decisión de los populares asturianos de no acudir a ninguna reunión para "no resultar incómodos al Gobierno de Mariano Rajoy, como si tuvieran pánico de defender las necesidades de Asturias ante el Presidente", e hizo un emplazamiento explícito a Ciudadanos en su "invitación al consenso" para que "esta fuerza política que ya ha dado muestras de responsabilidad política en otras ocasiones vuelva a la senda del acuerdo".

En su comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico se ha extendido también en su rechazo de las acusaciones que ha recibido de la oposición como supuesto responsable del "atasco legislativo" en la Junta General del Principado. "La cámara ordena libremente sus trabajos", ha dicho Martínez, que ha mostrado el respeto del Gobierno por las decisiones del parlamento y ha calificado de "insólita la teoría de la rebeldía" del Gobierno. "Si no hay más agilidad", ha dicho, "será por otras causas, ninguna achacable al Gobierno". El Consejero quiso poner números a su afirmación, 3.201 iniciativas respondidas por escrito, 915 intervenciones orales en plenos y comisiones, 83 preguntas al Presidente contestadas y 15 proyectos de ley presentados por el Ejecutivo, y siguiendo con el argumento numérico, habló de los catorce diputados del grupo que soporta al Gobierno y que no representan, adujo, "una mayoría suficiente como para determinar esos trabajos". En su interpretación, son los grupos los que organizan el trabajo parlamentario y "culpar al Gobierno del atasco es un infundio, el mundo al revés", ha concluido.

En este punto, se detuvo en la crítica concreta a Podemos, uno de los grupos más beligerantes en la crítica al Gobierno por este asunto y que, al decir de Martínez, "reduce su participación en la Junta al postureo y la teatralización política. Para ellos", asegura, "la cámara no es más que un teatrillo, sólo les interesa su participación por lo que les procure en términos de imágenes, fotos y titulares". Con respecto al retraso particular que acumula el proyecto legislativo para la inversión adicional al presupuesto de 23 millones de euros como consecuencia de la elevación de los objetivos de déficit, el Consejero ha asegurado que "el Gobierno hizo los deberes presentando la ley nada más abrir el periodo de sesiones" y que la propuesta del grupo socialista de adelantar el inicio de las comparecencias, previsto para el 20 de marzo, "no fue posible porque no había fechas disponibles".