El Principado invita a "no generar falsas expectativas" sobre la fábrica de Tesla

El consejero de Economía y Empleo, Francisco Blanco, ve "posibilidades pequeñas" de que Asturias pueda llegar a ser el emplazamiento de la planta europea del gigante estadounidense de la automoción eléctrica Tesla y asegura que "no conviene generar falsas expectativas". Dicho eso, Blanco ha considerado esta mañana en la Junta que optar a acoger la fábrica es "un ejercicio que hay que hacer". Es cierto, ha respondido a una interpelación parlamentaria de Ciudadanos, "porque es cierto que necesitamos salir ahí y ver qué es lo que los demás consideran que es un espacio atractivo para la inversión, porque a lo mejor no coincide con nuestra visión sobre el asunto".

Francisco Blanco replicaba así a una interpelación del diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé, que asumiendo las dificultades de la empresa emplazó al Principado a acometerla considerando que "independientemente del resultado, y aunque finalmente no salga, esto es bueno para Asturias, porque significa un test de esfuerzo competitivo". A su juicio, optar a acoger a Tesla, hacer ese gran esfuerzo "nos puede liberar del "síndrome Petromocho", el de no competir para no fracasar, porque estamos desmoralizados, necesitamos una inyección de moral y este proyecto es difícil pero no irrealizable, y también puede constituir un test para saber si hay liderazgo político en Asturias".