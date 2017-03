La Variante centra el desacuerdo político que impide un pacto en las infraestructuras

Las características de la línea de Alta Velocidad a la región y la variante ferroviaria de Pajares son las actuaciones incluidas en el documento sobre las prioridades regionales en materia de infraestructuras, -pactado entre el Principado y los agentes sociales- que más discrepancias ha cosechado en la fracasada negociación para que los partidos políticos se incorporen a esa alianza. Todas las formaciones con representación en la Junta están de acuerdo en que abrir el paso bajo la Cordillera es una necesidad perentoria para Asturias, pero difieren en el cómo.

El texto distribuido por el Gobierno regional aboga por la culminación y puesta en servicio inicial de uno de los túneles de la Variante para tráfico mixto, con un recorte en los tiempos de viaje a Madrid de 50 minutos. Sin embargo, ni se recoge la posibilidad de que este paso y el tramo de Alta Velocidad de León a La Robla tengan ancho de vía internacional, que es el propio del AVE, cuando se trata de una condición indispensable para Foro Asturias, al igual que procurar la centralidad para la estación intermodal en el plan de vías de Gijón.

Podemos, por su lado, tampoco está dispuesto a dar de paso el documento sin que se incluya el compromiso de llevar a cabo una auditoría de la Variante que aclare sus millonarios sobrecostes.

Ciudadanos también decidió abandonar una negociación que su portavoz, Nicanor García, considera "viciada" desde el inicio, en desacuerdo con el planteamiento general del documento. Para la formación naranja el texto debe ceñirse a las obras estrictamente prioritarias y dejar de lado el resto. García también se refiere a la Variante, para recordar que se trata de una actuación pactada por su partido con el PP para la investidura de Mariano Rajoy, calificando de "sinsentido" que el PSOE la incluya en el documento "cuando ha anunciado que votará en contra de los Presupuestos Generales del Estado en los que debería haber fondos para culminar la actuación".

Pese a los llamamientos del PSOE, Nicanor García rechaza volver a la mesa de negociación. "No tiene sentido una segunda vuelta que, en todo caso, debería ser con todos los partidos".

Desde el Gobierno, el consejero de la Presidencia cargó ayer el fracaso del pacto por las infraestructuras sobre las espaldas de "otras fuerzas políticas". A la pregunta sobre la porción de responsabilidad que asume el Ejecutivo en el fiasco, Guillermo Martínez encontró "un éxito" en las diecisiete asociaciones, incluidas la patronal y los sindicatos, que sí se han sumado al pacto y despejó hacia los otros la culpa por el fracaso de "su reflejo político". Lamentó que haya grupos "que huyen del entendimiento pese a que en otras comunidades demuestran su capacidad de pacto para mejorar sus comunicaciones" y después de poner a salvo "la actitud constructiva y exigente de IU" aseguró que "los demás han aducido pretextos para no sumarse al acuerdo". Se refirió en particular al PP y no se mostró sorprendido ante la decisión de los populares asturianos de no acudir a ninguna reunión "para no resultar incómodos al Gobierno de Rajoy, como si tuvieran pánico de defender las necesidades de Asturias ante el Presidente", señaló.

"Desde el minuto cero", se extendió en la censura a los populares, "han decidido no provocar ninguna molestia al Gobierno de España aunque por el medio estén los intereses de la comunidad autónoma".

El Consejero hizo un emplazamiento explícito a Ciudadanos en su "invitación al consenso" para que "esta fuerza que ya ha dado muestras de responsabilidad política en otras ocasiones vuelva a la senda del acuerdo".

La presidenta de Foro, Cristina Coto, planteará mañana en la Junta General esta pregunta al presidente del Principado, Javier Fernández: "¿Qué clase de alianza social y política promueve su Gobierno para reclamar al Gobierno de España en un documento titulado Las infraestructuras del Estado que Asturias necesita, cuyas actuaciones deberán contar con reflejo económico en el proyecto de ley de Presupuestos de 2017, con las previsiones plurianuales que garanticen la asignación de los recursos necesarios, si el Presidente de dicho Gobierno, que es usted mismo, ha afirmado que el apoyo de su partido a esos Presupuestos es un imposible medieval?".