Educación fija el 14 de marzo como fecha límite para que Madrid desbloquee las oposiciones al profesorado

El consejero de Educación y Cultura del Principado, Genaro Alonso, fijó esta mañana una fecha límite para que el gobierno central desbloquee las oposiciones al profesorado para este año: el 14 de marzo. Una fecha tras la cual, "por una cuestión de plazos" según precisó Alonso, sería inviable convocar las oposiciones.

Aunque el Principado había anunciado su intención de convocar oposiciones para siete especialidades este año, la ausencia de presupuestos supone un bloqueo legal insuperable para proceder a la convocatoria. "Si no hay presupuestos no tenemos una cláusula habilitante para la tasa de reposición, por lo que la convocatoria podría ser recurrida por cualquiera", explica Alonso, que incide en el que gobierno autonómico planteó una solución "sencilla" al ejecutivo de Mariano Rajoy para sortear este bloqueo: la aprobación de un Real Decreto Ley habilitando la convocatoria y fijando una tasa de reposición, "la que fuera" según explica Alonso.

La propuesta no ha tenido contestación hasta la fecha, y Alonso señala que, más allá del 14 de marzo, los plazos legales la harían inocua. Además, el consejero reconoce mirar con preocupación los movimientos en otras Comunidades Autónomas que han renunciado públicamente a convocar oposiciones. "Si finalmente hay una resolución, tendremos que mirar lo que están haciendo otras comunidades limítrofes. Porque obviamente no vamos a hacer una convocatoria suicida, no queremos que vengan 30.000 opositores", reflexiona Alonso.

En todo caso, el consejero se muestra "escéptico" sobre la posibilidad de que el gobierno central emita antes del 14 de marzo ese Real Decreto Ley que permitiría desbloquear la convocatoria, especialmente después de que el ministro de Educación, íñigo Méndez de Vigo, vinculase la solución a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.