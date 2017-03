Consumidores avisa de que denunciará el "pacto del culín" ante Competencia

"Si no se retractan de esta subida pactada de la sidra, estudiaremos denunciar ante la Comisión Nacional de la Competencia", aseguró ayer Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE). "Estamos perplejos. Hace 20 años ganamos un pleito contra los hosteleros de Gijón, los lagareros y la Consejería de Agricultura, por concertar los precios", añadió. Los hosteleros de Gijón pagaron 10 millones de pesetas, y Alonso se ganó el título de "persona non grata" por parte de los sidreros.

Alonso aseguró que, después de todo el tiempo transcurrido, debería haber calado el principio de libertad de precios. "Quien debería estar preocupado es el Consejo Regulador, porque con esa subida concertada se empobrece la calidad, ya no hay diferencia, lo mismo da que la sidra sea de calidad o 'puxarra'. Además, echa al traste toda la inversión que se ha hecho en dar a conocer la sidra de Asturias. Y también debería preocuparse la Asociación de Hostelería y Turismo en Asturias (OTEA), que también es responsable y debería salir a corregir estas prácticas", explicó Alonso.

No se pactan precios

OTEA, por su parte, aunque favorable a mantener en la medida de lo posible la popularidad de los precios de la sidra, defiende que los precios son libres, y cada hostelero pone el que considera oportuno, como en el resto de productos de restauración.

Los sidreros de Gascona, en Oviedo, todavía no han subido el precio de la sidra, pero posiblemente lo harán en breve. Niegan sien embargo haberse puesto de acuerdo. "No hay una connivencia. Ves al resto de los sidreros y tratas de estar en precios de mercado. En Gijón subió hace un año a 2,70, luego siguieron Avilés y ahora Pola de Siero y Villaviciosa. Se trata de no sobresalir por vender más barato o más caro", dijo Alfonso Menéndez, de La Manzana. "Cada uno pone el precio que quiere. Hay unos que consideran que no hay que subirla, otros que sí, porque dicen que llevamos mucho tiempo aguantando los precios. Yo personalmente creo que está barata", asegura por su parte Joaquín Díez, de Tierra Astur, vicepresidente de la Asociación Bulevar Gascona.