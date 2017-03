"Hay fuerzas políticas encantadas con el bloqueo", afirma Javier Fernández

La incapacidad de las fuerzas políticas asturianas para el consenso alrededor de la demanda de las grandes infraestructuras pendientes en la región ha sobrevolado esta mañana las intervenciones de Javier Fernández en las preguntas al presidente de los grupos de la oposición en la Junta. Hasta IU, el único grupo que se mantiene junto al Gobierno en ese frente por la obra pública, afeó al jefe del Ejecutivo, por boca de su portavoz, Gaspar Llamazares, la "incapacidad de dar respuesta" del Principado y mostró su "preocupación" por los efectos de "la degradación política al nivel del Estado y por la interinidad en nuestra comunidad autónoma". La respuesta del Presidente aludió a "los políticos", en abstracto, como responsables del bloqueo y concretó refiriéndose a "las fuerzas políticas que están encantadas con el bloqueo". Lamentó además "la paradoja de lo que pasa con las infraestructuras, que ha sido fácil el acuerdo social mientras en el parlamento las fuerzas políticas han escapado monte arriba como si pactar fuera de cobardes".

Javier Fernández despejó también las responsabilidades cuando el portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, le pidió "ser más proactivo y competitivo" y "coraje y ganas" de llegar a acuerdos. Fernández replicó con referencias al interés del partido naranja por que Asturias puje por la factoría del gigante de la automoción eléctrica Tesla. "No me gustan los vendedores de crece pelo", dijo antes de afearles que se bajaran del acuerdo por la definición de sus prioridades: "El documento no es el bálsamo de Fierabrás, pero da más fuerza eso que desde fuera observen una escisión permanente en esta cámara". El Presidente adoptó una actitud similar, al ataque, a la pregunta de la portavoz de Foro, Cristina Coto, a la que afeó la falta de coincidencia entre sus posiciones respecto a las infraestructuras y las del PP pese a la coalición suscrita por ambos partidos. Frente a Emilio León (Podemos), que trajo a la Junta la precariedad y la desigualdad laboral, despejó hacia la regulación estatal, esa que "podría no existir si ayer hizo un año ustedes", le dijo a León, "hubieran apoyado a un gobierno del PSOE y Ciudadanos que traía entre sus planteamientos eliminar y cambiar la reforma laboral, pero sobre eso practican el calladismo".