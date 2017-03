Sólo diez colegios podrán impartir en asturiano algunas asignaturas de Primaria

El plan experimental para convertir el asturiano en lengua vehicular en determinadas asignaturas de Primaria se va a llevar a cabo en el primer año en tan sólo diez colegios de Asturias, que están aún sin especificar. Son centros en los que en principio se cuenta con la buena disposición general de profesores y familias y que van a convertirse en colegios piloto para poner en marcha la iniciativa.

Fuentes de la Consejería de Educación confirmaron la información facilitada ayer por este periódico: el plan se llevará a cabo en el cuarto curso de Primaria y afectará a tres asignaturas: Ciencias Sociales, Educación Física y Educación Artística, pero será el equipo directivo de cada uno de los colegios el que, a la postre, decida dos de esas tres materias para ser impartidas a medias en castellano y asturiano. La mitad del tiempo lectivo para cada lengua, y la mitad del currículo también.

"El tratamiento será análogo a los proyectos bilingües" español e inglés que son habituales en la mayoría de los centros educativos asturianos, explicó ayer el Consejero Genaro Alonso, que apunta tres condiciones para llevar a efecto la experiencia piloto: lo tienen que solicitar los centros, tiene que haber práctica unanimidad en la comunidad educativa del colegio y tiene carácter voluntario para las familias.

La cooficialidad

Algunos sindicatos docentes acogieron la idea con satisfacción moderada. Maximina Fernández, responsable de la sección de enseñanza de UGT recordó no obstante que "lo que queremos de verdad es que de una vez por todas se reconozla la especialidad de Asturiano, pueda haber oposiciones de la asignatura y los profesores entren en los concursos de vacantes".

Emma Rodríguez, de SUATEA y, además, presidenta de la Junta de Personal, dijo que "celebramos el avance pero lamentamos que sea un proceso muy lento. Se trata de una demanda de años que además cuenta con el visto bueno de muchísimas familias".

Enrique Fernández, de CC OO, recordó que "el verdadero objetivo es la cooficialidad", y eso está todavía lejos. Los sindicatos están convocados a una reunión la próxima semana para que la Administración les aporte más datos del plan experimental.

Los sindicatos docentes reclamaron que la Administración regional acabe con "la incertidumbre" que rodea a la Academia de la Llingua Asturiana (ALLA), tras las declaraciones de su presidenta, Ana Cano, sobre la falta de fondos y el cambio de estatus de la entidad que a su juicio pretende el Principado: le suben las subvenciones pero a cambio de que sea la Academia quien firme el contrato de arrendamiento de la sede y los gastos corrientes inherentes a su funcionamiento.

"Demandamos una solución inmediata, la Academia de la Llingua Asturiana es un ente público y un pilar fundamental en la normalización del asturiano".

El Principado busca sobre la marcha una nueva sede para la ALLA, institución que lleva desde hace años en local de alquiler ocupando una zona del monasterio de Las Pelayas, en Oviedo, en unas instalaciones que no permiten grandes alegrías laborales. La Academia no necesita excesiva infraestructura por lo que se entiende que encontrar un local alternativo no debería ser un problema.