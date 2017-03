Adiós a la angula: floja en La Arena y la mejor en 15 años en Ribadesella

La costera de la angula se cerró ayer con sendas subastas en Ribadesella y en San Juan de La Arena (Soto del Barco). El balance es dispar: mientras que en Ribadesella ha sido la mejor temporada en quince años, en La Arena resultó, en cambio, peor que la del año pasado.

La última subasta permitió rular en Ribadesella 25,5 kilos a un precio de 315 euros, ligeramente superior a los 300 de media al que se vendió la angula durante esta última semana de costera. La expectación no fue la del estreno, pero tanto por el número de anguleros como de compradores y curiosos la despedida se hizo notar. Algunos pescadores aprovecharon esta última subasta para llevar las capturas de varios días, pues hubo quien aportó diez kilos.

Dos tipos bien diferenciados de angula se pudieron ver ayer en la rula riosellana: una más blanquecina, aunque más delgada que la primera, la de noviembre; otra ya negra, fruto del tiempo en contacto con el agua dulce del río, en la que el animal iniciará su transformación a anguila. "En mi opinión la mejor es la primera, aunque la blanca de ahora, aunque un poco más delgada, sigue siendo buena", explicó José Bautista Gonzalo Hevia, del restaurante "Casa Tista", quien adquirió las primeras capturas de esta temporada en Ribadesella por 5.500 euros el kilo.

La angula negra está, por otra parte, más dura y es idónea para el engorde, apuntó José González del Cabo, de "Angulas Delfa", otro habitual de la rula riosellana. "Está más delgada y entra mayor número de animales en un kilo. Es mejor para el engorde", indicó el empresario.

La que se cerró ayer ha sido la mejor costera de la angula en Ribadesella de los últimos quince años. Lo sucedido en la primera jornada ha parecido ser premonitorio, pues hacía al menos dos décadas que no se veían quince kilos en el estreno. En los tres meses que siguieron se pescaron unos 1.300 kilos y, a falta de conocer el dato exacto de febrero, la angula mantendrá su primer puesto en los ingresos de la cofradía riosellana.

La estampa no ha sido tan positiva en aguas del Nalón. La costera no ha sido para lanzar cohetes, pero tampoco para lamentos. "No ha sido ni buena ni mala, ya las hubo peores. Falló el oscuro de las navidades, que fue fatal. Hubo menos angula que el año pasado pero a mejor precio", aseveró el patrón mayor de San Juan de La Arena, Eloy Sopeña.

La angula quiere aguas frías, turbias y oscuridad, y el suave invierno hace flaco favor a los anguleros. "La gente todavía anda de camiseta por la calle; así no puede haber angula de ninguna manera", explicaba de forma muy gráfica Sopeña al inicio de la costera, hace cinco meses. Ayer añadía: "Lo que quiere la angula es movimiento, por aquí se dice que 'A río revuelto ganan cien pescadores'. En cuanto llueve y enturbia el agua, ahí la tenemos. Pero estos inviernos suaves hacen que haya menos".

La flotilla del Nalón ha estado integrada este año por 48 pescadores a pie y 36 en lancha. La lonja de La Arena subastó ayer temprano las últimas capturas, a un precio de 283 euros el kilo. El primer lote se vendió el 2 de noviembre por 1.780 euros, frente a los 4.652 que había alcanzado el año anterior. "Entre Soto y La Arena se han rulado hoy (por ayer) como mucho cuatro kilos. Yo llevé 300 gramos y había varias pesadas de ciento y poco. Ahora ya tenemos las esperanzas puestas en la costera del año que viene", concluyó Sopeña.

Y de la rula a la mesa. El manjar de las aguas del Nalón se puede degustar este fin de semana en ocho establecimientos de La Arena y Soto del Barco, los participantes de la trigésima edición del Festival de la Angula que ha sido declarado recientemente de interés turístico por el Principado. Los restaurantes sirven cazuelas a 45 euros y un menú completo por 60 en el marco de unas jornadas gastronómicas que ponen el broche a la campaña a orillas de la desembocadura del Nalón.