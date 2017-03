Maniega denuncia un "boicot" a su candidatura a presidir el PP asturiano

Carmen Rodríguez Maniega ha denunciado "un boicot" a su precandidatura a la presidencia del PP asturiano después de que este lunes se le haya negado el censo de los 2.070 afiliados del PP asturiano que han solicitado participar en la primera votación del 17 Congreso Autonómico del partido.

El plazo para registrarse en la primera votación del Congreso autonómico acabó el pasado viernes y Maniega subrayó que sólo ha tenido conocimiento de los afiliados que han solicitado participar mediante los medios de comunicación.

Según explicó, esta mañana a las 9.37 horas se le ha comunicado que no se le podía entregar el censo porque todavía no estaba "elaborado" y que "con suerte" lo tendría este martes. En ese sentido, remarcó que la campaña electoral comenzaba hoy mismo y "sólo dura cuatro días".

Respecto a estos problemas para elaborar el censo ha asegurado que "es imposible" que en tres días no se haya podido realizar cuando sólo supone el 10% del total de 20.000 afiliados asturianos. "Si un PP de Asturias es incapaz de gestionar un 10 por ciento de sus afiliados, buenos estamos para que esta gente gobierne en Asturias", enfatizó. Maniega explicó que con su intervención de hoy pretende "desenmascarar" a la "factoría tonguines". Y aseguró que se "está haciendo todo lo posible para que no podamos presentarnos en igualdad de condiciones".

La precandidata recordó que el comité organizador de este congreso regional está compuesto "por los mismos que hicieron dos tongos en Gijón" y mecnionó expresamente a David González Medina que alcanzó la presidencia del PP gijonés en uno de estos "tongos" y que es vicepresidente primero del comité organizador del actual cónclave autonómico. Maniega aseguró asimismo que a Medina le "ha traicionado el subconsciente" cuando en una conversación le manifestado que existe "una presidenta y una candidata" en este proceso.

Para la precandidata, desde el inicio del proceso se "están cambiando las reglas y las normas y continuamente, en función de los intereses en cada momento de los mismos", apuntó en referencia a la actual presidenta, Mercedes Fernández. Carmen Rodríguez Maniega también denunció otra serie de obstáculos que se le están poniendo, entre los que mencionó que ha escrito dos cartas a los afiliados que no se les han hecho llegar desde el partido. Una primera a animándolos a todos a participar en el congreso y una segunda al censo para ofrecerse a explicar su programa.

Las críticas al comité organizador también incluyeron el cambio de la sede donde ha ofrecido una rueda de prensa este mediodía, asegurando que se modificó la sala hasta tres veces y se ha entrado "continuamente sin llamar a la puerta". "Se me molesta para hacerme sentir incomoda" aseveró para, a continuación, proclamar que "nadie" la "va a echar". La atención a los medios tuvo lugar en una sala que no es la que acoge habitualmente las ruedas de prensa y de donde había sido retirada toda la cartelería del partido. Ante esta situación Maniega señaló que estña situación no se da "en otras comunidades autónomas ni en Génova", y planteó la necesidad urgente de "una renovación de personas de modelos y de talantes en el PP de Asturias".