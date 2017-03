Cancelado el enlace aéreo entre Asturias y Londres por la huelga de controladores

La huelga de controladores en Francia ha obligado a Vueling a cancelar el enlace aéreo entre Asturias y Londres de hoy. El despegue de Santiago del Monte estaba previsto inicialmente paras las dos menos cinco de la tarde, mientras que el avión de regreso desde la terminal londinense de Gatwick tenía programada la salida para las tres y veinticinco de la tarde, hora de Londres.

El paro en las torres de control del país galo está provocando numerosos retrasos y cancelaciones de vuelos en toda Europa. Vueling prevé cancelar durante la jornada de hoy un total de 24 servicios con origen o destino en aeropuertos de Barcelona, Valencia, París, Lisboa, Burdeos, Nantes, Roma, Londres, Ámsterdam, Copenhague, Milán y Praga. La aerolínea permitirá a los pasajeros afectados cambiar su vuelo hasta 15 días después de la salida del viaje afectado o el reembolso del coste total del trayecto. El paro afecta a la operativa general de Vueling porque que el 75% de sus aviones sobrevuelan espacio aéreo francés. Las autoridades de aviación civil del país galo han pedido que todas las aerolíneas reduzcan en un 25% sus operaciones.

El Gobierno francés ha criticado la actitud del sindicato de controladores que ha convocado la huelga,mientas que los profesionales denuncian que no se han tenido en cuenta sus planteamientos para la organización del tiempo de trabajo y que no se está respetando un protocolo al efecto firmado en 2016.

La huelga de controladores aéreos franceses provocará la cancelación de más de 1.000 vuelos esta semana, según el 'lobby' aéreo Airlines For Europe (A4E), que insta a la Comisión Europea y a los Estados miembros a minimizar su impacto en los pasajeros.

"No se puede permitir que un grupo de 15.000 controladores aéreos de Europa restrinjan los derechos de millones de viajeros europeos", ha asegurado el director general de la A4E, Thomas Reynaert, quien ha lamentado la nueva protesta, al tiempo que ha cifrado en 2,5 millones de pasajeros los afectados desde 2010 por las huelgas de control en Europa.

Reynaert, quien ha reconocido el derecho individual de los trabajadores a emprender las acciones que consideren convenientes, apuntan que estas protestas afectan a los países que dependen significativamente del turismo y ha recordado que 2016 ya fue "desafortunadamente" un año récord en huelgas: 22 convocatorias