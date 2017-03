Llamazares denuncia que el PP tiene fobia a la llingua

El grupo parlamentario de IU en la Junta General considera que la actitud del Partido Popular con la llingua asturiana ha dejado de ser una obsesión y se ha convertido en una fobia. A juicio de Llamazares el grupo popular rechaza por principio cualquier avance en la protección y promoción del asturiano, es decir, rechazan el Estatuto de Autonomía y la Ley de Uso y Promoción del Asturiano, que todavía no han sido desarrolladas. Se refiere así el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, al rechazo del PP a un anuncio de un plan experimental para introducir la llingua en Primaria como idioma vehicular.

Ante este comportamiento furibundo del PP, llama la atención al portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, también la actitud "blanda y suave" del Partido Socialista que no responde a estas confrontaciones, como en otras del PP, y lo que es más grave, porque no desarrolla la Ley en materias que están pendientes como es el caso de la especialidad del asturiano en la enseñanza o iniciativas muy importantes, o de manera simbólica la situación de la Academia de la Llingua. "Es inaceptable que en estos momentos nos encontramos ante una situación de desahucio de la Academia de la Llingua de sus locales y hacemos un llamamiento para que soluciones este problema", advierte Llamazares. A su juicio la Academia de la Llingua debe tener el nivel que se merece entre las instituciones asturianas y no puede encontrarse con situaciones como la actual. Debe preocuparse de la llingua asturiana y no de otras cuestiones cotidianas como son los locales u otras cuestiones del día a día, concluye Llamazares.