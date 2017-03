Día de la mujer en Asturias: "Hemos conseguido que se nos oiga pero queda mucho por hacer"

"Siempre he trabajado fuera de casa y siempre he tenido que ocuparme de las tareas del hogar, con los niños y los horarios laborales hubo momentos en que lo pasé muy mal. Parece que por el simple hecho de ser mujeres tenemos que ocuparnos de todo. Que tu pareja te diga que te va ayudar no es suficiente, es un trabajo de dos". Es la reflexión de la ovetense Paloma Muñoz, una de las cinco mujeres que nos dado su opinión sobre los retos que deben afrontar este 8 de marzo. Paloma ha trabajado fuera y dentro de casa, "compaginar los horarios cuando los niños son pequeños es una tarea titánica reconoce"href="http://www.lne.es/asturias/2017/03/07/agenda-dia-mujer/2069077.html">Día de la Mujer.

Las cifras están claras, el 94% de las excedencias por cuidados de hijos las siguen asumiendo las mujeres, que también asumen mayoritariamente las excedencias para cuidar enfermos y ancianos.

"Aunque estemos mejor preparadas es muy difícil llegar a los puestos que ocupan los hombres", lamenta Charo Alonso, otra vecina de Oviedo. En su trabajo no se ha enfrentado a situaciones de discriminación pero sí considera que las mujeres lo tienen más difícil para llegar a los puestos más altos. De media, los hombres cobran un 17% más que las mujeres. "Siempre trabajé con hombres, las mujeres hemos conseguido que se nos oiga pero en materia salarial queda mucho por hacer, hay que ir paso a paso y siglo a siglo", reconoce María Álbares. "Ahoras las mujeres ya no se callan", puntualiza, su hija adolescente es para ella un ejemplo de cómo vienen las nuevas generaciones

Precisamente Asturias es una de las regiones en las que esa brecha salarial es más acusada. Las mujeres cobran en España 4.636 euros menos de media al año (28% menos) que los hombres, según el informe 'Brecha salarial y techo de cristal tienen nombre de mujer' elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), elaborado con motivo del Día de la Mujer.

Asturias, Ceuta y Madrid son los territorios donde las mujeres cobran menos y la diferencia de nómina entre los géneros es más acusada, con un 37.1%, un 36.8% y un 35.8%, respectivamente, a pesar del hecho de que Madrid es una de las regiones en las que más mujeres trabajan.

Según sus datos , en la escala salarial más alta, con un salario medio de 135.796 euros al año, solo hay un 19% de mujeres. Por eso, ocho de cada diez de estos puestos de trabajo mejor remunerados en España están ocupados por hombres. Los Técnicos afirman que este 'techo de cristal blindado' es la principal causa de la brecha salarial.

"Se ha avanzado en materia institucional pero queda mucho por hacer en materia educativa. Se invisibiliza a las mujeres y otras muchas realidades porque sigue habiendo un patriarcado", afirma Ana Carpintero, una estudiante ovetense que lamenta la falta de implicación de algunos sectores para que la igualdad sea real. "Las mujeres tenemos mucho que ofrecer y nos merecemos nuestro espacio", reivindica Usoa Azcalarra, una ama de casa que vive en Oviedo desde hace más de una década.

Para acabar con esos lastres se sigue marcando en el calendario el Día de la Mujer, el 8 de marzo, y se siguen llevando a cabo acciones reivindicativas con una agenda trufada de actos de todo tipo a lo largo de la jornada.

Instalación "Mujeres Incógnitas"

El simbolismo es importante y por eso muchas estatuas de Oviedo, las femeninas, como la de La Maternidad en el Parque San Francisco de Oviedo, han aparecido envueltas en papel morado. Es una acción con la que se quiere evidenciar la invisibilización de las mujeres en el espacio público.