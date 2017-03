Feve sufrirá cancelaciones desde mañana, alertan los ferroviarios

Las advertencias sobre un cúmulo de cancelaciones en las líneas de Feve por falta de personal, lanzadas la semana pasada por el sindicato de maquinistas Semaf, se harán realidad a partir de mañana y se prolongarán en el tiempo de manera indefinida hasta que la operadora contrate más conductores para sus trazados de vía estrecha en Asturias. Así lo puso ayer de manifiesto José Quince, responsable de Semaf en la región, que ya ha comunicado a la Consejería de Infraestructuras la situación "límite" que atraviesa la empresa y el riesgo inmediato de que se produzca un reguero de supresiones de trenes.



Semaf sostiene que las cancelaciones de trenes de Feve serán "masivas" hasta que la empresa contrate a los 18 maquinistas que son necesarios para garantizar las circulaciones que están programadas. Según Quince, "la falta de personal se ha venido supliendo hasta ahora con retrasos de vacaciones o con supresiones de licencias, pero a partir de mañana empiezan las vacaciones atrasadas, que no se pueden demorar, con lo que no va a ser posible completar el servicio con la plantilla disponible".



"Tenemos maquinistas formados y sentados, pero en lugar de hacerles un contrato y garantizar el servicio, la empresa pretende que la gente no descanse o que aplace sus vacaciones, suprimiendo, además, los días de licencia", subraya el responsable del sindicato de maquinistas.



Contrataciones



Tras la crisis del pasado verano, cuando la falta de personal y de maquinaria desembocó en una oleada de cancelaciones, la compañía ferroviaria se decidió a seleccionar 31 maquinistas becarios para su red de ancho métrico. De ellos, 13 ya están trabajando en las líneas de cercanías, pero los otros 18 profesionales permanecen sin contratar definitivamente, pese a que están formados y listos para incorporarse a los trenes. "Si no entran pronto, las cancelaciones serán masivas, porque no hay personal suficiente para cubrir las circulaciones programadas", indica Quince.



Una nueva oleada de cancelaciones podría resultar letal para una red de cercanías de vía estrecha que está inmersa en un imparable proceso de pérdida de viajeros desde hace una década, hasta el punto de que hoy tiene menos de la mitad de pasajeros y está a punto de bajar de los dos millones de usuarios al año.



El servicio se ve lastrado por su escasa fiabilidad y competitividad frente a otros medios de transporte, pese a que los expertos coinciden en destacar el gran potencial que tiene el tren para la movilidad en el centro de la región. Recuperar el servicio precisa 1.500 millones de inversión.