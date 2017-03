La huelga contra la LOMCE vacía las aulas en Asturias

Seguimiento masivo de la huelga convocada hoy contra la reforma educativa del PP, es la lectura que hace el sindicato SUATEA tras el análiisis de los primeros datos. "El 80% de la escuela pública está paralizada y el seguimiento alcanza el 90% en la Universidad", señalan desde la central sindical. SUATEA destaca la participación de las familias que hoy no han enviado a sus hijos a clase, "las aulas están vacías y se han suspendido las clases", añaden desde la central sindical. Entre el alumnado la huelga ha sido secundada por el 90% de los estudiantes.

En la enseñanza no universitaria la Consejería de Educación cifra en un 21% el seguimiento del paro entre los profesores.

El paro se nota sobre todo en Secundaria y menos en Primaria. En la Universidad las fuentes divergen. Pocos alumnos en clase, pero el seguimiento de la huelga entre el profesorado no es masivo. Alguna facultad funciona incluso con casi normalidad. En los colegios asturianos se mantienen los servicios mínimos, garantizados por Educación, y hay servicios de comida y transporte escolar.

En institutos como el Alfonso II de Oviedo el paro ha sido secundado por casi el 90% de sus 1100 alumnos. Aulas vacías y pasillos casi desiertos en el turno de mañana. Según el director es una de las convocatorias mas seguidas por los estudiantes. "Llama la atención la ausencia de alumnos de las primeras estapas de la ESO, entre los profesores el seguimiento ha sido menor, a primera hora faltaban siete docentes aunque falta por contabilizar el turno de tarde", explica Julio Rueda.

En la Universidad la imagen se repite, algunos de los que han ido a clase se han encontrado sin profesor. En el caso contrario, hubo profesores que se dieron la vuelta camino de sus despachos al comprobar que no tenían alumnos en el aula. Como ejemplo, alumnos de la Facultad de Formación del Profesorado se encontraron ayer con mensajes de algunos profesores a última hora comunicando su intención de no asistir. "No se comunica de la forma adecuada", lamenta Miguel Peruyera que añade, "la verdad es que por aquí hay muy poca gente, se nota más vacío.

Es la primera huelga educativa desde hace cuatro años en la que participan juntos los estudiantes, los profesores y las familias de la escuela pública. La última protesta fue en octubre del año pasado, pero no fue convocada por los docentes.