Asturias lucha contra 46 incendios forestales

El Principado de Asturias contabiliza esta mañana un total de 48 incendios forestales, de los 46 se encuentran activos y dos controlados, en Somiedo y Salas. El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, informó esta mañana que a lo largo de la noche se extinguieron otros 16 fuegos. "No se trata de incendios de gran extensión debido que no ha habido vientos fuertes y en ningún momento hemos tenido una situación de peligro para viviendas", aseveró el portavoz del Gobierno.

El Servicio de Emergencias, el Gobierno regional mantiene activado el Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (Infopa) en su nivel de Situación 0 -de vigilancia y seguimiento-. El Infopa fue activado desde las 21.24 horas del pasado jueves.

En estos momentos se contabilizan 46 incendios en los municipios de Allande (1); Aller (1); Belmonte de Miranda (3); Cabrales (2); Cangas de Onís (3); Cangas del Narcea (4); Caso (1); Colunga (1); Grao (5); Langreo (1); Laviana (1); Lena (1); Llanes (3); Onís (3); Parres (1); Peñamellera Alta (1); Peñamellera Baja (1); Piloña (1); Quirós (1), Santo Adriano (2); Sobrescobio (3); Tineo (5) y Valdés (1).

Además, se encuentran controlados los declarados en Somiedo (1) y Salas (1), y 116 fueron extinguidos.

La previsión meteorológica ofrecida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para hoy en Asturias anuncia precipitaciones, en general débiles, a partir del mediodía, y temperaturas máximas en descenso. "La previsión de temperaturas no es mala, se anuncian lluvias para mañana pero todas las precauciones son pocas", detalló Guillermo Martínez, quien no obstante, advirtió que no ha habido circunstancias externas como rayos o tormentas que hubiera propiciado los incendios, por eso, realizó una llamada a la participación ciudadana "para evitar la propogación" de los fuegos en aquellos lugares en que los hubiera.

La evolución de los focos ha ido variando a lo largo de la noche, explicó el consejero de Presidencia, "si en el día de ayer había una presencia importante de incendios en el Oriente, en estos momentos (por hoy) hay cincoen Tineo y cuatro en Cangas del Narcea; está todo más repartido en el conjunto de la comunidad autónoma".