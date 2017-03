El fuego calcina una ladera "crítica" para la conservación del oso en Somiedo

Oviedo, José A. ORDÓÑEZ



La oleada de incendios desatada en Asturias la noche del jueves deja una grave tragedia medioambiental en el parque natural de Somiedo. Un fuego, que se inició por causas aún desconocidas, arrasó durante la madrugada del viernes al sábado una zona forestal situada entre las localidades de Caunedo y Gúa que fuentes de la guardería califican de "crítica" para la conservación del oso pardo en este espacio protegido. Se trata de una ladera de más de diez hectáreas de superficie a la que suelen acercarse numerosos plantígrados para alimentarse, debido a que en ella abundan los avellanos, los escuernacabras y los arraclanes. Además, había varios ejemplares de pinos considerados insignes.



El terreno afectado por las llamas, que ya habían sido controladas a mediodía de ayer, forma parte del área de avistamiento de osos de Somiedo, ya que es perfectamente visible desde la plaza de Gúa y la presencia de ejemplares en el enclave es bastante habitual durante el mes de septiembre. "Seguro que este año no se ve a ninguno", lamentan las fuentes de la guardería del parque consultadas por este diario, tras confirmar que "ha quemado lo que está por encima del camino viejo que va de Gúa a Caunedo".



Teodomiro Otero, que regenta un núcleo de turismo rural en Gúa, asegura que las llamas se originaron en la zona de Caunedo y que afectaron a un terreno en el que es "bastante habitual" la presencia de osas con crías. "Por suerte, el fuego no llegó al monte del Cuernu, donde hay un bosque de hayas espectacular", indicó Otero. Por su lado, Jorge Jáuregui, organizador de rutas seleccionadas por Somiedo, en las que se incluye la observación de la fauna autóctona, subraya que la ladera afectada por el incendio es "una de las más oseras del parque natural y también forma parte de las zonas de avistamiento de plantígrados".



Además del de Somiedo, Asturias registró más de ochenta focos de fuego, la mayor parte de ellos de poca entidad, entre las jornadas del viernes y del sábado. A última hora de ayer todavía quedaban activos unos sesenta, después de que el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, decretara el paso del nivel cero al uno dentro del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (Infopa). Los concejos afectados por las llamas son los de Allande, Aller, Belmonte de Miranda, Cabrales, Cangas de Onís, Onís, Candamo, Caso, Grado, Lena, Laviana, Llanes, Oviedo, Piloña, Ponga, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Rivadedeva, Santo Adriano, Sobrescobio, Somiedo, Valdés, Salas, Cangas del Narcea, Teverga, Yernes y Tameza y Tineo.



Martínez dejó entrever que la mayoría de los fuegos pueden haber sido provocados por la mano del hombre, ya que, dejando a un lado las temperaturas, no ha habido otras circunstancias naturales, como tormentas eléctricas, que justifiquen tan alto número de incendios en apenas 48 horas. El responsable autonómico reclamó "prudencia" y la "colaboración" de la ciudadanía para evitar la propagación de las llamas.