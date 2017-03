Las bandas itinerantes disparan los robos en viviendas en Asturias

El delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo, pidió ayer "apoyo y colaboración" de los ciudadanos para acabar con los robos en viviendas, que en el ultimo año crecieron el 15,1%, según la última estadística del Ministerio del Interior. Se trata, afirmó De Lorenzo, de un fenómeno que no se limita al Principado, sino que "ha ocurrido en toda España y no podemos edulcorarlo" y cuyos autores son integrantes de bandas organizadas itinerantes, lo que explica las dificultades para su detención.



De Lorenzo realizó estas declaraciones en el marco de la celebración del XXII aniversario de la creación de la Delegación de Defensa en el Principado, que se celebró ayer en Oviedo y al que asistieron las principales autoridades de las fuerzas de seguridad en la región.



Asturias cerró 2016 con la segunda tasa de criminalidad más bajo del país, sólo por detrás de Extremadura y tras lograr una reducción interanual del 3%. Pero los robos con fuerza en las viviendas oscureció esta mejoría.



"El robo con fuerza creció en Asturias y en España, y no podemos edulcorarlo", admitió el delegado del Gobierno. Pero también remarcó que "es un hecho que las cosas se están resolviendo y que cada poco hay detenciones". Gabino de Lorenzo se refirió a la banda de asaltantes desarticulada por la Guardia Civil esta misma semana, autora de más de un centenar de asaltos a viviendas desde el pasado mes de octubre en el Noroeste del país, la mayoría de ellos cometidos en el centro y el occidente de Asturias. En una vivienda en Trubia llegaron a actuar incluso con sus moradores en el interior. La operación se saldó con nueve detenidos, de los que dos eran albaneses.



"Se trata de bandas organizadas e itinerantes muy difíciles de detener, porque afortunadamente en España tenemos muy buenas infraestructuras que permiten que cometan un delito aquí y en pocas horas estén fuera del alcance de las fuerzas de seguridad", indicó De Lorenzo.



El delegado del Gobierno alabó la coordinación que existe entre la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y también con las policías locales, que permite mantener a Asturias como la segunda región más segura del país. Pero fue más allá y reclamó la colaboración de los ciudadanos. "Es importante que si ven algo extraño en su entorno, personas ajenas alrededor de su casa, que desconocen y que puede parecer que están vigilando, llamen a las fuerzas de seguridad del Estado. Esa ayuda es importantísima", señaló De Lorenzo, quien añadió que "ya se está produciendo y es muy valiosa".