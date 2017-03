Anticonceptivo unisex para el jabalí

Veterinarios de la Universidad Autónoma de Barcelona probarán de forma experimental la vacuna anticonceptiva de jabalíes tanto en hembras como en machos. El coordinador del proyecto, el investigador Manel López Béjar, sostiene que el objetivo no es sólo inhibir la reproducción, sino también reducir los niveles hormonales sexuales de los suidos. Con ello, se prevé conseguir una menor dispersión, que implique a su vez menos accidentes, y una disminución de sus necesidades nutricionales. El equipo asegura que la vacuna no es costosa: "Sólo vale 35 euros, es más barato que sacrificarlos". Además, indica que de confirmarse su efectividad es aplicable como herramienta complementaria en ciudades de toda España donde prolifera el jabalí. Entre ellas, Oviedo.



El veterinario Manel López explica a LA NUEVA ESPAÑA que la vacuna "no se pretende aplicar a gran escala y menos aún en zonas de distribución natural como parques". Sólo se pondría en práctica en zonas urbanas y periurbanas, tras realizar un estudio previo "para determinar los factores que podrían afectar al objetivo final". De cualquier forma, debe ser una herramienta complementaria a la lucha del jabalí urbano, insiste López. El plan de control de la especie en Asturias prevé aguardos, trampas, perros... E incluso los cazadores abogan por autorizar el tiro con arco, como ya ha hecho Galicia.



La vacuna anticonceptiva GonaCon funciona en jabalíes en cautividad, tal y como demuestran varios estudios. Ahora, el Departamento de Sanidad y de Anatomía de Animales de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) quiere comprobar, a través de un proyecto piloto en cuatro municipios, si la inyección es también efectiva en animales salvajes. En esta fase inicial, indica Manel López, capturarán unos cien jabalíes al año, a los que realizarán un seguimiento para probar si la vacuna consigue reducir la actividad hormonal de los suidos. "El hecho de que el experimento se pueda extrapolar a otras ciudades dependerá de una fase posterior que consistirá en determinar qué medidas y metodología son necesarias para su aplicación", dice el veterinario.



Con respecto a su coste, el equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona afirma que es de 35 euros. Para su aplicación "hay que capturar los animales, por ejemplo con un dardo, vacunarlos y marcarlos". Con todo, "es más barato incluso que sacrificarlos". "Conceder permisos especiales para hacer batidas por parte de cazadores en zonas de emergencia tiene unos costes elevados de movilizar agentes y cazadores que asumen las administraciones y las sociedades. Cazar no es gratis", comentan, en referencia a las críticas asturianas. Los expertos de la región rechazan la vacuna por considerarla costosa y poco efectiva a gran escala.



Manel López, al igual que el resto de especialistas nacionales, advierte que el problema de los jabalíes urbanos irá a más y afectará a más ciudades si no se toman medidas urgentes. En este sentido, comenta que la meta es "devolver al animal a su hábitat natural, dificultándole encontrar alimento en zonas urbanas, a la vez que reducir su capacidad de reproducción". De ahí la necesidad de no aplicar sólo una medida, sino varias a la vez. Entre ellas, la vacuna anticonceptiva.