El Gobierno da prioridad a las leyes de Crédito y Sucesiones

El PSOE quiere dar prioridad a las dos leyes vinculadas al Presupuesto regional, la del Crédito Extraordinario de 22,9 millones de euros, y la de la reforma del Impuesto de Sucesiones. "Son bastante urgentes", valoró ayer el portavoz socialista en la Junta General, Fernando Lastra, quien añadió que en otras iniciativas legislativas, más de treinta en lista de espera, no existe tanta inmediatez. PP y Ciudadanos comparten esa misma hoja de ruta sobre las prioridades, mientras que IU acepta la mayor agilidad para el crédito que acarrea inversiones pero no así para la reforma de Sucesiones, un asunto en el que exige al Gobierno que aclare de dónde se recortará el dinero que deja de ingresar el Principado por ese tributo. Tanto Podemos como Foro se desmarcaron de la hoja de ruta socialista.



"Hay un número importante de iniciativas legislativas pero también es verdad que hay que poner un orden de jerarquía y prioridad. No todas tienen inmediatez, otras sí", subrayó Lastra, quien apunto a la ley de crédito extraordinario como la que requiere mayor urgencia. "Es un dinero que se debe poner a disposición de los sectores con urgencia este año, hay que ejecutarlo este año, no es para otro", recalcó el portavoz del PSOE. Lastra también incluyó en ese paquete de prioridades, vinculado al Presupuesto regional, la reforma de Sucesiones pactada con el PP en diciembre pero que ahora procede plasmar en ley.



Mercedes Fernández dijo compartir "absolutamente" las prioridades en materia legislativa expresadas por el portavoz socialista. "Queremos que la reforma de Sucesiones entre en vigor lo antes posible", sostuvo la presidenta de los populares asturianos al término de la junta de portavoces. Mercedes Fernández añadió que ambas iniciativas, tanto el crédito extraordinario que se destina a inversiones como la rebaja de Sucesiones "serán beneficiosos para los asturianos".



Rebaja en Donaciones



La dirigente popular también comentó que Hacienda estudia la rebaja de los tipos que se aplican a las donaciones en Asturias, aunque por ahora no hay nada cerrado. Mercedes Fernández y Emma Ramos chequean el borrador que les pasó la consejera Dolores Carcedo.



Nicanor García, de Ciudadanos, completó las adhesiones sin reparos al planteamiento lanzado ayer por los socialistas y fue más allá incluso al plantear que "la ley de crédito ya debería haber venido al Parlamento". Gaspar Llamazares, de IU, aceptó la urgencia para poner obras en marcha por casi 23 millones "porque si se aprueba a mitad de año no va a ejecutarse", pero lanzó un nuevo aviso a l al Ejecutivo de Javier Fernández, a costa de la reforma de Sucesiones: " si se reducen los ingresos hay que explicar dónde se reducen los gastos". Emilio León (Podemos) responsabilizó a los socialistas del atasco legislativo en la Junta, "trayendo una reforma electoral con cambios que la hacían inviable" y afirmó que Mercedes Fernández trata de importar "el modelo fiscal madrileño". La presidenta y portavoz de Foro, Cristina Coto, fue contundente sobre las prioridades del PSOE: "Difícil no debe ser. Imagino que consensuarán esa priorización con quienes ya acordaron esas leyes".