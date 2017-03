Hallan otro lobo muerto, el cuarto en tres semanas, en un río del parque de Somiedo

Otro lobo muerto en Asturias y ya van cuatro en menos de tres semanas. Un guarda de la Fundación Oso Pardo y del Parque Natural de Somiedo hallaron el domingo el cadáver de un ejemplar tirado en un río en el pueblo de Castro. El animal presentaba buen estado físico y, según la consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, fue atropellado por un coche. "Todo apunta a que sufrió un accidente y luego cayó al agua", señalan fuentes del Principado, que practicará en los próximos días una necropsia para salir de dudas.



Esa hipótesis no convence al Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (Fapas), que considera que los hechos forman parte de "la cadena de sucesos que acontece en el Paraíso Natural de Asturias, territorio que desde que gestiona los recursos el actual Gobierno se ha entrado en una dinámica de acoso a la fauna silvestre sin precedentes en la etapa democrática".



Los conservacionistas consideran "inadmisible" la aparición en las últimas semanas de dos lobos muertos en el parking de un supermercado de Arriondas, como sucedió el pasado 24 de febrero, o uno colgado de una señal de tráfico, como se denunció el día 26 en Teverga. Estos casos están siendo investigados por la Fiscalía de Medio Ambiente a nivel nacional a petición de la organización ecologista WWF. Los expertos consideran que en el Principado no existe un problema ecológico, sino social, que requiere medidas urgentes.



Moción de IU en la Junta



El grupo parlamentario de Izquierda Unida en la Junta General llevará al Pleno de esta semana una moción sobre el lobo. Tras la manifestación celebrada el domingo en Madrid por colectivos conservacionistas en defensa de la especie, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, considera que se produjeron acusaciones "injustas" hacia la comunidad que no se corresponden con la realidad. "Asturias es la comunidad que tiene un modelo de gestión, frente a otras que no tienen nada, y que concilia la protección del lobo con la, no menos importante, protección de ganaderos y agricultores", explicó. "No hay por qué utilizar a Asturias como si fuéramos la aldea gala cada fin de semana para denostarla por razones injustas", concluyó.