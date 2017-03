Osoro amenaza con una querella contra la juez de Lugo

El exportavoz del PP en Nava, José María Osoro, amenaza con denunciar a la juez Pilar de Lara, que instruye en Lugo el caso Aquagest, si no le remiten los documentos por los que ha sido citado a declarar como investigado para el próximo día 30 de marzo. Osoro, asesorado legalmente por el abogado Gonzalo Botas, pide la nulidad de las actuaciones al considerar, por un lado, que el Servicio de Vigilancia Aduanera no es el competente para realizar investigaciones judiciales, que se le ha citado irregularmente -Vigilancia Aduanera llamó a casa de su suegra para citarle en Hacienda para comunicarle su cita con la juez- y además porque sospecha que el motivo de la investigación tiene que ver con un viaje que hizo a Madrid "con amigos" para ver un partido de fútbol -pagado por Aquagest-, unos hechos que el Juzgado de instrucción número 3 de Avilés ya declaró prescritos.

El letrado de Osoro indicó que si la juez no le remite los documentos por los que ha sido citado a declarar, podría interponer una querella por prevaricación contra la juez. "la juez ya ha sido denunciada por otros imputados y se acaban de presentar siete recursos contar ala juez por otras cuestiones", indicó Botas. Entre ellos está el presentado por José Luis Míguez Rey, gerente de Aquagest en Galicia, quien considera que debe levantarse de una vez el secreto de sumario de una causa que lleva siete años instruyéndose en el caso de Pokémon y cuatro en el de Aquagest.

Osoro ha dicho esta mañana, en el despacho de Botas, que está a favor de perseguir la corrupción, pero en su caso, lleva cuatro años sometido a rumores sin una acusación, con el consiguiente dañosa su familia, "y eso es también corrupción". "No tengo nada que esconder, mi patrimonio está ahí para verlo. No soy rico", ha indicado Osoro, quien reconoció que dejó la política hace unos meses entre otras cosas por este asunto. Osoro negó cualquier negociación cuando teniente de alcalde para privatizar el agua en Nava. "Nunca se pensó, y menos por un gobierno abocado a la minoría", señaló. Solo se hizo un estudio para conocer la trama del servicio de aguas, un contrato menor sin ningún tipo de problema. "Pasó todos los filtros. Nunca he tenido problemas con los contratos que gestioné", añadió Osoro.

Osoro dijo tener una relación cordial con el presunto conseguidor de Aquagest, Joaquín Fernández, pero no era alguien con el que se iría de vacaciones. "Sólo quiero que me investigue la Policía asturiana. A Lugo he ido hace nueve años de vacaciones. No entiendo que me investigue un juzgado de esa ciudad. No es precisamente un ejemplo de justicia próxima", añadió Osoro.