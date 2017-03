El Principado desiste de convocar este año oposiciones a maestros de Primaria

El Principado desistirá de convocar este año las oposiciones al cuerpo docente de maestros de Primaria por la "inseguridad jurídica" que genera la falta de compromiso del Gobierno central en la fijación de la tasa de reposición de plazas. Al cumplirse hoy sin noticias de Madrid el plazo que la Consejería de Educación se había dado para tomar una decisión al respecto, el titular del departamento, Genaro Alonso, ha anunciado esta mañana su intención de desistir este año y dejar la convocatoria para "años venideros".

Al final de la reunión del Consejo de Gobierno de esta mañana, Alonso ha repasado las solicitudes que su departamento ha elevado al Ministerio sin respuesta. Pretendían obtener información sobre el desbloqueo de una situación que necesita que la tasa de reposición sea fijada bien en la ley de Presupuestos Generales del Estado, pendiente de negociación política, bien en un real decreto alternativo. "No hubo respuesta", ha dicho este mediodía Alonso, y en su lugar "sí una amenaza explícita de impugnar cualquier convocatoria al margen de la ley". Por eso sólo "cuando se despeje el panorama político", añade, "se aprobará la Oferta Pública de Empleo y la consiguiente convocatoria de oposiciones". El Consejero admite la posibilidad de que de este modo el proceso selectivo de maestros de Primaria coincida el próximo año con el de Secundaria, pero no ve "nada que se oponga a la coincidencia" y reitera que en este asunto "la responsabilidad es totalmente del Gobierno de España, que habiendo podido desbloquear la situación no lo ha hecho ni siquiera tras las reiteradas peticiones".

El Consejo de Gobierno de esta mañana ha dado de paso, mientras tanto, un gasto plurianual de 1,6 millones de euros para financiar las ayudas del programa de becas posdoctorales Clarín para el periodo 2017-2019. La línea de subvenciones sufraga contratos de dos años de duración en dos modalidades, 22 para mejorar la formación de jóvenes doctores en centros de investigación extranjeros y 12 para proyectos en Asturias.

El Gobierno, por otro lado, ha dado luz verde asimismo a la dotación con 6,1 millones de euros del Fondo de Cooperación Municipal, una línea de ayudas destinada a los 73 ayuntamientos asturianos con menos de 40.000 habitantes. La lista de municipios beneficiarios, a la que este año se añade Mieres por haber descendido su población por debajo de ese límite, recibirá una cantidad variable en función de su población, superficie, orografía, dispersión territorial y nivel de envejecimiento que podrá destinar, sin vinculación previa a objetivos, tanto a inversión como a gasto corriente.

Cada uno de los ayuntamientos afectados recibe una cantidad fija de 33.863 euros y una variable en función de los criterios que dirigen la línea de ayudas. De la cantidad total, un cuarenta por ciento se va en esa ayuda fija, un treinta por ciento se reparte por población, un 19 por dispersión, un cinco por envejecimiento y un tres por superficie y orografía. Atendiendo a estos criterios, Cangas del Narcea será el ayuntamiento más beneficiado, con más de 181.000 euros, seguido por Tineo, con cerca de 168.000; Mieres, que supera los 164.000, Villaviciosa, con algo más de 152.500, o Valdés, que se lleva algo más de 133.000.