La jueza del "caso Villa" acelera el cierre de la instrucción, que ya se prolonga 14 meses

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 Oviedo, Simonet Quelle Coto, tratará de acelerar lo máximo posible el cierre de la instrucción del caso Villa, que ya se prolonga desde hace 14 meses. Fuentes próximas al caso aseguraron que está pendiente el posible recurso que pueda presentar la defensa del exlíder minero José Ángel Fernández Villa al auto en el que la magistrada denegó todas las pruebas solicitadas. También indicaron que, "a día de hoy (por ayer)" la defensa de Pedro Castillejo no había solicitado una nueva comparecencia. Estos son, al menos de momento, los "flecos" pendientes. "El cierre de la instrucción no se va a dilatar en el tiempo", aseveraron las mismas fuentes.



La abogada de la defensa de Villa, Ana García Boto, indicó ayer que aún no había decidido si recurrirá el auto de la jueza denegando todas las pruebas que solicitó. "Aún no he tomado una decisión porque no se tiene por notificada dicha resolución", aseveró. "Aún no sé si voy a recurrir o no". Pero aún así, se mostró extrañada por la rapidez con la que se resuelven todos los recursos que presenta, que ya suman doce.



"Me da la sensación de que hay mucha prisa y que no se respetan los plazos de resolución de asuntos pendientes que son anteriores a éste (por el caso Villa), indicó García Boto. "La magistrada tiene sobre la mesa otros casos previos que están pendientes de resolver", se limitó a señalar.



La letrada de la defensa del exsindicalista minero también se mostró indignada por la publicación de información relativa a Villa que forma parte del auto de instrucción. "Estoy indignada porque las actuaciones son secretas hasta que se abra el juicio oral y todos los que han filtrado información están cometiendo una infracción profesional y un delito, y tomaremos medidas al respecto", indicó. "Cuando se abra juicio oral hablaré, pero no antes", remarcó.



La jueza Quelle Coto dictó el pasado martes un auto rechazando la solicitud de un alud de pruebas solicitadas por la abogada de Villa al considerarlas "impertinentes, inútiles y dilatorias", porque "lo importante es determinar quién se benefició del dinero del sindicato", según consta en el propio auto.



La defensa de Villa tiene tres días, a partir del día siguiente de la notificación, para presentar un recurso de reposición. Esto significa que a principios de la próxima semana se acabaría el plazo. Según las fuentes consultadas, la jueza podría tardar como mucho otra semana en resolver este nuevo recurso.



Una vez que finalice la instrucción, se abrirá la fase intermedia, para que la acusación y la defensa presenten sus escritos. Si finalmente se abre juicio oral, será el Juzgado de lo Penal que corresponda el que marque la fecha, previsiblemente en 2018.