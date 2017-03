Una multinacional del automóvil contratará a decenas de universitarios en Asturias

La multinacional Axalta anuncia un proceso de reclutamiento en Asturias orientado a "retener, atraer y retornar" talento a la región con una oferta de empleo alta cualificación que incluirá un foro de empleo en la facultad de Economía para cubrir un número de plazas aun sin concretar pero que 'será de dos digitos' según explicó el responsable de recursos humanos planta de Axalta en el valle de Tamón, Juan Antonio Rodríguez. La multinacional es uno de los principales proveedores de pinturas para la industria del automóvil.

En su "apuesta mayúscula" por Asturias, buscan perfiles técnicos con formación en el área de logística e ingeniería pero sin descartar otras áreas de conocimiento; los aspirantes deberán manejarse con fluidez en inglés y en algunos casos también en francés o en alemán. La oferta de empleo se acompañará de diez becas.

El proceso, señalaron los responsables de la compañía forma parte de una estrategia de centralización de posiciones como ya hicieron con los departamentos de recursos humanos, finanzas y compras tiempo atrás. La oferta incluye un acto de presentación, el próximo día 22, en la Facultad de Economía, para dar a conocer la empresa a los universitarios asturianos. "Brindamos una oportunidad a los estudiantes y a todas aquellas personas que quieran volver a Asturias", indicó el responsable de Recursos Humanos. Tras ese primer acto, los días 27 y 28 de marzo se celebrará un Foro de Empleo en la Facultad de Economía para que los aspirantes puedan entregar sus currículos y se realizarán entrevistas personales. Finalmente, el 9 de mayo se celebrá una mesa rendonda sobre la competitividad en Asturias y en la Universidad de Oviedo para crear empleo.

El director general de innovación Francisco Delgado anunció en el transcurso del mismo acto que el nuevo plan de retorno del talento del Principado será 'mucho más atractivo' para los centros y empresas de la región que pudieran captar a los aspirantes. Tras el fracaso del anterior plan, que se cerró sin ninguna candidatura en firme, el gobierno regional ha decidido dar un giro al proyecto que esta ahora en manos de la consejería de industria, empleo y turismo.

Delgado también informó que el nuevo plan dará protagonismo a la Universidad de Oviedo. 'Se convocará próximamente con porcentajes de financiación importantes para las empresas', reveló.

El anuncio llegó en el transcurso de la presentación de la campaña "Be part of Axalta, Be part of the Future", que permitirá que estudiantes y egresados accedan a posibilidades de trabajo en la sede de esta multinacional en Asturias, así como a un programa de becas. En el acto intervinieron el rector de la Universidad, Santiago García Granda, el decano de la Facultad de Economía y representantes de la empresa.