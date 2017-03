Podemos acusa a Sanidad de crear "listas negras" para retrasar operaciones

Acusación y desafío. El diputado de Podemos Andrés Fernández Vilanova acusó ayer al consejero de Sanidad, Francisco del Busto, de propiciar la existencia de "listas negras" de pacientes en espera para operarse. "Usted está vulnerando la legislación estatal en materia de transparencia, está falseando datos, lo cual podría tener consecuencias jurídicas", argumentó Vilanova. El diputado morado aludía a aquellos pacientes "a los que se llama por teléfono, se les ofrece operarse en un centro alternativo y, si lo rechazan por cualquier causa, por ejemplo porque allí no disponen de apoyo familiar, se les posterga y se les retira la prioridad".



El Consejero respondió al diputado morado: "Si cree que me he saltado a la torera el real decreto sobre esta materia, denúncielo, pero no venga a esta Cámara amenazando".



Este airado intercambio de pareceres tuvo como escenario el Pleno de la Junta General del Principado y como antecedente la interpelación de Andrés Fernández Vilanova a Del Busto sobre "la falta de transparencia con respecto a la lista de espera no estructural". Con esta denominación, "no estructural", Vilanova quería centrar la lupa en aquellos pacientes que rechazan ser intervenidos quirúrgicamente en un hospital distinto del que tienen asignado.



Según el diputado podemista, el real decreto que regula las listas de espera sanitarias "obliga a publicar todos los tipos de lista de espera, pero el portal de 'opacidad' de la Consejería sólo muestra lo que les conviene, la estructural". En esta línea, prosiguió Fernández Vilanova, las llamadas a los pacientes para preguntarles si aceptan un hospital alternativo para operarse "sirven para convertir lista de espera estructural en no estructural, para que los usuarios rechacen el centro sanitario alternativo".



Además de retar a Vilanova a materializar sus acusaciones en acciones judiciales, Francisco del Busto enfatizó que su Departamento "ofrece la información mas completa de todo el Estado español". Pese a todo, agregó, "seguiremos ampliando los datos sobre lista de espera añadiendo la información sobre pacientes que han rechazado centro alternativo y pacientes transitoriamente no programables".