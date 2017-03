El presidente del Principado: "Hay una carrera absurda contra el impuesto de sucesiones"

El presidente del Principado, Javier Fernández, ha defendido esta mañana en la Junta que ha "dado la cara" en defensa de la continuidad y la progresividad del impuesto de sucesiones. Lo hizo en respuesta a la denuncia del portavoz de IU, Gaspar Llamazares, de que frente a la campaña por la supresión del tributo que defienden los grupos de la derecha "su Gobierno no está dando la talla". El jefe del Ejecutivo regional tuvo que hacer frente en el turno de preguntas de los grupos a acusaciones diversas y multiformes, entre ellas también la de incumplir la ley con el plan piloto que introduce el asturiano en la educación primaria, efectuada por la portavoz del PP, Mercedes Fernández. A ella la acusó el Presidente de estar "sobreactuando" en este asunto y de alentar una "persecución" contra la llingua.



Fernández también escuchó del portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, la opinión sobre la "gestión nefasta" del Gobierno en la sociedad mista de gestión del suelo, Sogepsa, y le respondió asumiendo que en la compañía hubo "decisiones más o menos escandalosas que ni comparto ni apoyo" y que para analizar su situación hay que tener en cuenta la crisis, la decisión de la Ue cuestionando la estructura accionarias de Sogepsa y el conflicto con la UTE del polígono de Bobes que generó el preconcurso de acreedores. Foro y Podemos llevaron al debate, en un punto especialmente agrio, la corrupción y los vínculos de Fernández con el exlíder sindical José Ángel Fernández Villa, a lo que el Presidente asumió su relación con éste, pero añadió que "no van a encontrar nada" relacionado con él. Fernández acusó a la portavoz de Foro, Cristina Coto, de "agarrarse a mentiras para seguir flotando" y afeó a Podemos su intención paralizadora de la iniciativa legislativa del Gobierno. "Ustedes han entrado en las instituciones, pero las instituciones no han entrado en ustedes", ha replicado al representante de la formación morada, Emilio León.