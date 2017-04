El precio en Asturias de los másteres no obligatorios sube un 30% en 5 años

El precio de los másteres no obligatorios en primera matrícula se incrementó casi un 30% -en concreto, un 29,9%- en los últimos cinco años. Este porcentaje, no obstante, se sitúa por debajo de la media nacional, que es del 44,8%, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación. El Gobierno central anunció precisamente esta semana que permitirá bajar las tasas de los másteres voluntarios para igualarlas a las de los grados y másteres obligatorios para ejercer una profesión.



La reforma del sistema de precios de matrícula en las universidades públicas propició en los últimos años un encarecimiento de los másteres oficiales no obligatorios del 44,8% de media en España, casi tres veces más que lo que subieron las tasas que abonan los alumnos por las carreras de grado. Entre los cursos 2011-2012 y 2016-2017, el precio medio de esos postgrados pasaron de 25,92 a 37,54 euros por crédito de formación matriculado por primera vez, según el Ministerio de Educación. Para un máster de un año (60 créditos), supone una diferencia de casi 700 euros.



En ese mismo tiempo, el precio de los grados pasó de 15,34 a 17,77 euros por crédito matriculado, lo que representa un aumento del 15,8 %. Además, desde el curso 2012-2013, los alumnos deben sufragar entre el 15 y el 25% -según decida cada comunidad- del coste de las enseñanzas oficiales de grado y de másteres de profesiones reguladas, y del 40 al 50 % en el resto de postgrados (no obligatorios), con recargos si se repiten asignaturas suspensas.