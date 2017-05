Ibias felicita a su "mejor embajador"

El profesor, jurista, exministro de Educación y Ciencia, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, además de marqués de Ibias, Aurelio Menéndez, cumplió ayer 90 años y entre las personas que se acordaron de felicitarle se encuentran los alumnos y profesores del colegio al que da nombre en San Antolín de Ibias. Fieles a la amistad que les une desde hace décadas, el colegio público de educación básica ibiense no se ha olvidado de un aniversario tan especial y han hecho llegar a Aurelio Menéndez una carta que se puede leer en LA NUEVA ESPAÑA.



Gijonés de nacimiento, Aurelio Menéndez siempre ha tenido un fuerte vínculo con el Suroccidente asturiano de donde provenían sus padres, originarios de los pueblos de Sisterna (Ibias) y de Tablado (Degaña), núcleos que a pesar de estar en distintos concejos están separados por muy pocos kilómetros.



Las raíces de sus antepasados fueron las que le hicieron decidir sin titubeos que quería ser marqués de Ibias cuando el Rey le ofreció el título en 2011. Pero mucho antes ya había demostrado su amor por la tierra de sus padres cuando siendo ministro de Educación en el gobierno de Adolfo Suárez apostó por construir el colegio de San Antolín de Ibias, que sería bautizado con su nombre.



"Tenemos mucho contacto con él, se interesa por el inicio de curso y le preocupa mucho el número de matrícula", explica la directora Visitación Blanco. Desde el centro le envían cada año el periódico escolar que publican a final de curso a modo de resumen, así como el programa del proyecto "Ibias, lenguas y culturas". "Cuando lo recibe siempre nos llama para felicitarnos y merecidamente o no, nos dice que si en todos los colegios de España se hiciera lo mismo se mejoraría enormemente la educación general", apunta Blanco.



Aurelio Menéndez no solo se encargó de promover la construcción del colegio, también instauró una beca para el alumno con mejor expediente al finalizar su etapa educativa obligatoria. La ayuda lleva desde el fallecimiento de su mujer el nombre de "Aurelio Menéndez-Mercedes García Quintana" y se trata de un cheque de 500 euros para el estudiante más sobresaliente del centro ibiense. Algo que los alumnos beneficiarios se encargan de agradecerle cada fin de curso a través de una carta.



Para la directora del colegio, Aurelio Menéndez es "nuestro mejor embajador en el mundo". Blanco asegura que allá donde va la gente le reconoce que Menéndez habla maravillas del centro.



Además, recuerda que tanto para el colegio como para el concejo "fue una sorpresa y una alegría que decidiese ser marqués de Ibias". Algo que se celebró en San Antolín de Ibias con un homenaje en el que estuvo presente junto a su familia y en el que se descubrió en el colegio una placa hecha en pizarra.