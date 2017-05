El AVE es incompatible con trenes de mercancías, según algunos expertos

"Con ancho internacional es viable meter trenes de mercancías, pero lo que no es compatible o difícilmente compatible es la Alta Velocidad con las mercancías". La explicación la dio ayer el director de innovación y proyectos del Centro Español de Logística, Ramón García García. El directivo del CEL, que agrupa a las principales empresas de distribución en España, participó ayer en una jornada organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección en El Musel.



"Para que un tren vaya a 300 kilómetros por hora, hay que diseñar un conjunto vía-tren y está pensado para que vayan viajeros" y las mercancías que podrían ir por esa vía son las que transportaran trenes de viajeros, como paquetería, "pero no trenes de mercancías al uso", añadió García, quien recalcó que el problema de compatibilidad no tiene que ver con el ancho de vía sino "con la tecnología ferroviaria porque para que pueda ser Alta Velocidad tienes que hacer un pack vía-tren, que no sería viable si metiéramos mercancías por esas vías", entre otras cosas por el coste "brutal" de mantenimiento que supondría.



Ramón García apuntó que el transporte de mercancías por ferrocarril es clave para el futuro y que lo fundamental es que "tanto los puertos como las plataformas logísticas estén conectadas" a la red ferroviaria. La velocidad no es tan importante para el transporte de mercancía como la fiabilidad, agregó.



El directivo del CEL abogó por que el Estado haga un "buen diseño de plataformas logísticas en la Península Ibérica", un diseño centralizado en lugar de la proliferación de plataformas logísticas en cada comunidad autónoma, que pueden ser ineficientes al planificarse sin un adecuado volumen de mercancías que las justifiquen.



La situación de la Zalia



Aunque eludió pronunciarse sobre la situación de la Zalia, sí indicó en términos generales que "lo que necesitamos en España es una sincronización mayor entre los puntos de origen de la mercancía y la demanda y lo que está sucediendo es que a nivel autonómico se toman iniciativas que no están coordinadas a nivel estatal y que no acercan los flujos de las mercancías a la demanda real" con polígonos logísticos "sin los servicios adecuados, porque hay muchos y muy dispersos". García abogó por un "replanteamiento de la infraestructura logística desde la perspectiva de la eficiencia y no del reparto autonómico o de tomar decisiones cada uno para su barrio" y añadió que "las empresas lo que quieren es utilizar los corredores más eficientes y eso sólo se consigue cuando tenemos la suficiente masa crítica", recordando que el Ministerio de Fomento tiene aún sin desarrollar la estrategia logística que publicó en 2013, donde se prevé potenciar los corredores de mercancías con mayores flujos.



Respecto a los puertos de interés general del Estado, como El Musel y el de Avilés en Asturias, cuestionó que compitan entre ellos en lugar de especializarse para competir con los de otros países europeos.