Los médicos de primaria deberían pasar consulta una tarde a la semana, afirma Ciudadanos en la Junta

El diputado autonómico de Ciudadanos, Luis Armando Fernández Bartolomé, ha propuesto esta mañana en la Junta que los médicos de los centros de salud de la región pasen consulta cuatro días de la semana por las mañanas y el día restante por la tarde, de modo que se facilite la asistencia sanitaria a aquellos usuarios que por motivos laborales o de otra índole no pueden acudir por las mañanas.

En el marco del Pleno parlamentario que se celebra hoy., Fernández Bartolomé se mostró crítico con la supresión de los módulos de trabajo de la tarde en la mayoría de los centros sanitarios del Principado. "Usted dice que un horario exclusivamente de mañanas es estupendo para los ciudadanos, pero yo le digo que no. Está usted plegándose a los intereses de determinados colectivos que pintan mucho", reprochó el diputado naranja al consejero de Sanidad, Francisco del Busto,

Del Busto hubo de responder cinco preguntas formuladas por Ciudadanos (dos), Podemos, PP e IU. La de la coalición de izquierdas, realizada por Concha Masa, se refería a la falta de paridad en el tribunal de un concurso-oposición de pediatras de hospital, cuyo primer examen se celebró el pasado sábado. De los siete miembros de la comisión evaluadora, cinco son hombres y dos mujeres. Del Busto no echó balones fuera. "Seguramente el Servicio de Salud (Sespa) no ha estado demasiado acertado", reconoció. El titular de Sanidad precisó que la Administración sanitaria se topó con bastantes negativas, tanto de hombres como de mujeres, en la búsqueda de miembros para el tribunal. En todo caso, solicitó "disculpas" y asumió "el compromiso de que esta anomalía no vuelva a producirse".

En respuesta a Ciudadanos y al PP, Del Busto defendió el cambio de horario de los centros sanitarios, que mayoritariamente han dejado de hacer los módulos de dos horas y media, una tarde a la semana, para a cambio extender en media hora diaria la jornada matinal, que ahora abarca de ocho a tres y media. El Consejero subrayó que los diversos servicios se han comprometido a aumentar la actividad "un diez por ciento" y agregó que si no cumplen se retornará al horario anterior. El diputado popular Carlos Suárez quiso indagar en las razones del cambio. "Si este horario implica una mejora, ¿por qué se impusieron en su día las jornadas "faustinas" en la sanidad asturiana?", se preguntó retóricamente, en alusión al anterior consejero de Sanidad, Faustino Blanco, y a la medida que aplicó en 2013.