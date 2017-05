Podemos pedirá la reprobación de la consejera de Medio Ambiente por los episodios de contaminación y el "laxo control" a Arcelor

Podemos pedirá la reprobación de la consejera de Medio Ambiente, Belén Fernandez, por los repetidos episodios de contaminación y "el laxo control" a Arcelor, en cuyas instalaciones se produjo un escape tóxico el pasado 24 de abril. El diputado Héctor Piernavieja ha justificado la solicitud de esa reprobación, que se votará en un próximo pleno, en "la poca confianza" que le genera a Podemos la gestión de Belén Fernández en materia de prevención en seguridad ambiental y calidad del aire.

"O salimos de la laxitud y aplicamos con dureza la legislación ambiental y laboral o nos quedaremos sin empleo y sin salud", advirtió el diputado podemista. La consejera de Medio Ambiente ha admitido en su respuesta a la interpelación formulada por Podemos que "no se puede justificar lo que está sucediendo en Arcelor" pero ha cuestionado la tendencia de la formación morada y de Piernavieja a "la política espectáculo" en vez de "a realizar aportaciones" a los planes de calidad del aire que tiene en fase de elaboración el Principado. Belén Fernándes calificó de "indeseables" los escapes que se han producido en las instalaciones de la multinacional, afirmó que "Arcelor no tiene eficazmente resuelta la manera de resolver los incidentes" y destacó que tras el fallo del pasado día 24 se procedió a "la paralización cautelar" de la instalación y que dicho escape podría ser objeto de una multa que oscilaría entre los 200.000 euros y los dos millones. Luego, en otra pregunta realizada por el diputado Ovidio Zapico, de IU, el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha indicado que desde el año 2015 se le han abierto 19 expedientes a Arcelor de los que 8 han sido resueltos con sanciones que suman más de 700.000 euros mientras que los otros once aún están pendientes de resolución.