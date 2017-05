El PSOE retira del pleno el debate sobre el futuro de Sogepsa

El diputado de IU Ovidio Zapico ha lamentado hoy la nueva demora en la revisión del Texto Refundido de las disposiciones regionales sobre Ordenación del Territorio y Urbanismo (TROTU) , que finalmente no se abordará mañana, viernes, en el pleno del Parlamento asturiano. Zapico advirtió del riesgo que se cierne sobre el futuro de Sogepsa y los millones de metros cuadrados de suelo industrial y residencial que una disolución de la compañía podría acarrear. "Que el Gobierno no lleve al orden del día del Pleno de la Junta la modificación de la ley del TROTU porque ésta no satisface las exigencias de la Unión Europea demuestra algo que, desde IU, llevamos muchas semanas diciendo y afirmando: que tanto la modificación del TROTU como la conversión a cien por cien pública de Sogepsa tienen que ser un mismo proceso".

Al parecer, una reciente comunicación de la Comisión Europea habría llevado al Ejecutivo regional a la retirada de este punto del orden del día. El órgano comunitario con considera que Sogepsa no puede continuar operando en su formato actual dado que la selección de la participación privada fue hecha de manera no transparente y, por tanto, infringiendo la normativa, en concreto, el artículo 56TFEU. Así, conforme a lo acordado, señala la CE, Sogepsa debería bien ser convertida en 100% pública, o ser disuelta. Si el texto del proyecto de ley es adoptado como el Gobierno del Principado proponía, la Comisión considera que los compromisos adquiridos por las autoridades españolas no han sido satisfechos.

En el trasfondo de este nuevo escollo, denunció el diputado de IU, Ovidio Zapico, "las malas intenciones" de diferentes grupos parlamentarios -en referencia a PP, Foro o Ciudadanos- que han supuesto la pérdida de "muchas semanas" para resolver la situación. Lo peor, a juicio del parlamentario de la coalición, son las consecuencias que pueden derivarse de estas demoras injustificadas: "Lo que estamos haciendo es caminar, inexorablemente, hacia la liquidación de la sociedad que".

Zapico enfatizó la necesidad de que, más allá de esclarecer, resolver y corregir cuestiones de gestión y funcionamiento, cuando menos, discutibles, no puede olvidarse la importancia del suelo que a día de la fecha atesora la entidad y que, dijo, "pertenece a todos los asturianos y asturianas y que, con su liquidación pondríamos en peligro". Y es que, según el diputado, este suelo terminaría en manos de acreedores como el Banco Bilbao Vizcaya o Santander.