El debate sobre el futuro de Sogepsa, fuera del Pleno de hoy

El diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons pidió, por alusiones, el turno de palabra para dar réplica a la consejera de Medio Ambiente sobre una referencia a la presidenta regional del PP y portavoz parlamentaria, Mercedes Fernández, a la que responsabilizó de querer imponer a Fomento un gerente en la sociedad Gijón al Norte. Todo sucedió en una pregunta de Cuervas-Mons sobre el proceso para elegir a un director gerente en Sogepsa que finalmente no fructificó. "Con el carajal embarrado que usted tiene en Sogepsa no intente esparcir con el ventilador", advirtió el diputado. Al respecto de Sogepsa, una comunicación europea señala que la sociedad no puede continuar operando en su formato actual dado que la selección de la participación privada fue hecha de manera no transparente. Indica la CE, que Sogepsa debería ser convertida en 100% pública, o ser disuelta. El debate se ha retirado del debate del pleno.