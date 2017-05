El Gobierno niega que los vuelos de Asturias sean los más caros del Norte

El consejero de Empleo y Turismo, Francisco Blanco, negó ayer en el Parlamento asturiano que la región tenga los vuelos más caros de la cornisa cantábrica. Es más, aseveró que si se produce esa circunstancia es para un día concreto o para reservas con poca antelación se debe a que, al disponer el aeropuerto del mayor número de conexiones aéreas de su historia, su nivel de ocupación y demanda es superior al del resto de aeródromos del norte.



Blanco respondía así a una interpelación del diputado del PP Pedro de Rueda, quien además remarcó que el 61% de sus enlaces es a Madrid y Barcelona. El Consejero, por su parte, incidió en que el argumento del mayor precio de los vuelos respecto a otros aeropuertos del norte "no responde a la realidad" y está "cogido con imperdibles" porque las cifras que esgrimió el diputado del PP no se sostienen si se hace una comparación "rigurosa" y no referida a un día concreto.



"Cuando se planifica con tiempo suficiente, el precio del billete a Madrid es de 29 euros por trayecto, que no tienen en otros aeropuertos de los que me habla", respondió Francisco Blanco a al parlamentario popular. El titular de Turismo aprovechó para anunciar que el Principado prevé destinar más recursos en sus campañas a medios digitales que a los tradicionales, para ofrecer a cada posible cliente un producto turístico determinado en función de su perfil. Blanco agregó que el turismo crece en Asturias, genera ya más del 11 por ciento del empleo y la llegada de extranjeros y sus pernoctaciones han crecido un 9,7 y un 15,7%, respectivamente.