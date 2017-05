"No pueden pedir más unidades habiendo menos alumnos", contesta el Consejero a los docentes

"No pueden pedir más unidades habiendo menos alumnos". Con estas palabras contestó esta mañana el consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, a los docentes de las enseñanzas pública y concertada que ayer se manifestaron por separado en Oviedo para pedir más recursos y diálogo. Para Alonso, las protestas "no tiene sujeción ni en la norma ni en la realidad que vivimos" y niega "la palabra recorte". Porque, añade, "hay recorte cuando se quita algo habiendo lo mismo", pero en este caso "no tenemos lo mismo": "Hay menos alumnos por la caída demográfica y no podemos mantener lo que no se puede mantener por un deber de eficiencia de dinero público".

En este sentido, el Consejero aseguró, que en la revisión de conciertos y unidades, el Gobierno regional "procedió con la máxima objetividad, prudencia e incluso flexibilidad posibles". "Estamos satisfechos con el trabajo realizado con rigor, seriedad y sobre todo flexibilidad". Tanto es así, expresó, "que sin salirnos del marco legal logramos salvar unidades que de otro modo, por no llegar al ratio medio establecido, tendríamos que haber desconcertado".

Una de las reclamaciones que se escucharon en la manifestación del jueves fue la reducción del número de horas lectivas. Con respecto a ello, Genaro Alonso dijo comprender el incremento de carga lectiva, pero mientras siga vigente el real decreto de 2012 de Wert "no podemos rebajarlo". "La prudencia nos aconseja esperar, pese a ser nuestro deseo revertir esta situación", comenta el Consejero en comparación a otras comunidades autónomas, que han comenzado a rebajar la presión sobre los profesores.