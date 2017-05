Riopedre y Otero se lían al declarar como testigos por la falta de costumbre

El exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, y la que fue su mano derecha María Jesús Otero, ambos imputados en el "caso Marea", demostraron ayer que no están acostumbrados a sentarse ante el juez en calidad "solo" de testigos. La magistrada que preside la pieza separada del "Marea" contra los empresarios de Igrafo Víctor Manuel y Roberto Muñiz, tuvo que explicarles que ayer no tocaba el "acogerse a no declarar". Eso lo pueden hacer los imputados pero no los testigos que, sin embargo, pueden no contestar a aquellas cuestiones que pueden perjudicarles en cualquier otro procedimiento judicial paralelo, como es el caso.

Riopedre pidió no declarar y tras la aclaración lo hizo sin problemas. Volvieron a salir a colación los dos famosos viajes que Igrafo, al parecer, incluyó como gastos. Uno, dijo el exconsejero, oficial "porque fui a un congreso a Barcelona y me reuní con el consejero de Educación de Cataluña". Otro, de placer, a Tenerife: "un regalo de un número indeterminado de amigos. Cuando me enteré que las pagó Igrafo mi extrañeza fue mayúscula".

Otero calló a muchas preguntas y contestó a pocas. Junto a ellos, una decena de testigos que tenían que ver, directa o indirectamente, con empresas relacionadas con el caso, entre ellas Buga 90, Cueto Mazuga o Alvaroter.