La juez traslada a la Audencia el "caso Villa"

La causa solo está pendiente de que se fije el juicio oral

El Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo ha cerrado la instrucción de la causa por un delito continuado de apropiación indebida contra el exdirigente sindical y exsenador y exdiputado del PSOE, José Ángel Fernández Villa y contra el exsecretario del Patronato de la Fundación Infide, Pedro Castillejo Partido.



La causa se ha elevado a la Audiencia Provincial de Asturias para su posterior reparto y señalamiento de juicio oral, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.



La Fiscalía solicita cinco años para José Ángel Fernández Villa y tres años y medio para Pedro Castillejo, mientras que el sindicato SOMA, personado en el proceso, eleva la petición de condena a seis años para el antiguo líder sindical, y cinco para Pedro Castillejo.



El SOMA también reclama a su exdirigente una indemnización de 431.000 euros, y otra de 114.000 a Castillejo, similares a las planteadas por el Ministerio Fiscal: 434.000 y 119.000, respectivamente. Los representantes legales del sindicato consideran a ambos culpables de un delito continuado de apropiación indebida.



Castillejo ha manifestado en su defensa que el exlíder minero José Ángel Fernández Villa "nunca intervino en la gestión diaria" de la entidad, y amenazó con emprender acciones legales contra quienes utilicen "falsedad documental y testifical" para incriminarle. Quien fue mano derecho de Villa en la fundación del SOMA ha insistido en su inocencia y remarca que todos sus gastos están justificados.

La jueza instructora del conocido como " caso Villa ", Simonet Quelle Coto, dio por concluida la instrucción una vez que consideró que ya se habían practicado todas las pruebas necesarias, desestimando las solicitadas por la defensa de Pedro Castillejo, para quien la Fiscalía pide tres años y medio de prisión y la acusación particular (el SOMA) solicita cinco por un delito continuado de apropiación indebida de 114.954 euros. La defensa de Castillejo ha recurrido el cierre de la instrucción por "indefensión clamorosa" del exresponsable de Infide. Según el escrito del recurso, tanto la jueza como la Fiscalía denegaron la posibilidad de acceder a la contabilidad en la que el sindicato minero sustenta la acusación contra él por un presunto delito continuado de apropiación indebida. Asevera que "yerra la instructora" porque no se ponen en duda los abonos o disposición de efectivo en cajeros automáticos, sino su falta de justificación, y que los gastos y facturas están, o deberían de estar, en la contabilidad de la fundación Infide, a la que sí ha tenido acceso la acusación, pero no la defensa.

Añade incluso la representación legal del acusado que "los querellantes son los únicos" que "mantienen a buen resguardo la contabilidad, con el apoyo de la instructora y el fiscal, que copian literalmente lo manifestado en el informe de contabilidad, impidiendo a las defensas ver tan siquiera esta última".

Castillejo insiste en que "no me han presentado un solo gasto que no haya sido para la fundación y es obligación de la acusación demostrar que he gastado ese dinero en cosas ajenas. No sé en qué se sustenta".

El exdirector de Infide indicó que la fundación era la única entidad del SOMA que presentaba anualmente su balance económico. "Era el gestor económico y contable quien llevaba las cuentas. Todos los años se presentaban y las aprobaba el patronato y también el protectorado de las fundaciones, que nunca las devolvió por anomalías". Añadió que "si hay un delito tiene que haber colaboradores necesarios, pero sólo se va a por uno. Si pagaba todo con tarjeta era precisamente para que todo quedara reflejado".

Pedro Castillejo remarcó: "Iré contra todo el que declare en falsedad documental y testifical. Esto es todo una venganza por envidias y el daño que se le está haciendo a mi familia nunca lo voy a perdonar".